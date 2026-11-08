El tenista español ganó el primer set en el tie break y se recuperó en el segundo para solventar la final por la vía rápida (6-7, 5-7).

Un sólido Alcaraz se venga de Shelton y se corona en el Masters 1.000 de París por primera vez en su carrera

París siempre tuvo un hueco reservado para Carlos Alcaraz, y el murciano por fin reclamó su trono bajo techo tras imponerse a Ben Shelton (6-7, 5-7). [Narración y estadísticas del partido].

En una exhibición de madurez y talento competitivo frente al estadounidense, el prodigio de El Palmar se coronó por primera vez campeón del Masters 1.000 de París-Bercy, añadiendo a su vitrina uno de los títulos más exigentes del circuito.

La majestuosa pista central se rindió a la raqueta de un jugador que demostró seguir empeñado en reescribir la historia del tenis a base de coronaciones inolvidables.

CARLITOS CONQUERS PARIS 🏆🤩 The moment @carlosalcaraz defeated Shelton to win his fifth title of 2026! #RolexParisMasters https://t.co/XPmP8S69Pe — Tennis TV (@TennisTV) November 8, 2026

La conquista tuvo, además, un innegable sabor a revancha. Shelton había sido el verdugo del español en el pasado US Open y amenazaba con erigirse en su particular bestia negra.

Sin embargo, en esta ocasión el guion fue dictado de principio a fin por el murciano. Con una mezcla perfecta de agresividad, paciencia y fortaleza mental, Alcaraz exorcizó sus fantasmas neoyorquinos para doblegar a su oponente por la vía rápida en dos sets, firmando una victoria impecable.

El triunfo en la capital francesa no fue un camino de rosas, sino el resultado de saber sufrir, resistir y golpear en los momentos donde a otros les tiembla el pulso. Frente al servicio demoledor y la explosividad física que siempre plantea el norteamericano, Carlos opuso un tenis total y una capacidad asombrosa para encontrar resquicios en su armadura.

En una final de altísima tensión, el español demostró que también sabía gobernar en el vértigo de la pista rápida indoor, cerrando una actuación redonda que consagró su evolución como tenista absoluto.

Mínimos detalles

El primer set en la pista central de París fue un pulso de alta tensión, un duelo físico y táctico donde ninguno estaba dispuesto a ceder un milímetro. Desde el peloteo inicial, la extrema igualdad dominó la final, regalando al público un intercambio constante de golpes pesados y una ausencia total de juegos cómodos al servicio.

La primera gran sacudida llegó en el quinto juego. Con 2-2 en el marcador, Shelton se fabricó tres amenazantes bolas de rotura, pero Alcaraz resistió el asedio y tiró de sangre fría para salvarlas sin complicarse.

Lejos de amedrentarse, el murciano devolvió el golpe psicológico arrinconando a su rival al resto dos juegos después. Dispuso de dos opciones de break, pero esta vez fue el estadounidense quien se puso el mono de trabajo, apagando el incendio para amarrar el 4-3 a su favor.

La inestabilidad volvió a asomarse al saque del español poco después; un peligroso 15-40 amenazaba con dinamitar el parcial, pero Carlos volvió a emerger en el momento más crítico para neutralizar dos bolas de rotura con sabor a sentencia.

First set SECURED 🔐🔥 Alcaraz takes a 7-6 opener vs Shelton #RolexParisMasters https://t.co/Tetwq1Uuph — Tennis TV (@TennisTV) November 8, 2026

Con el 5-5, la atmósfera bajo el techo parisino se volvió eléctrica. Cada tiro ganador se celebraba con rabia y el puño apretado, con ambos jugadores plenamente conscientes de lo que estaba en juego.

En el tramo más delicado, donde la presión asfixia y un mínimo error te condena, ninguno dio su brazo a torcer, abocando el desenlace a la muerte súbita (6-6).

La tensión del desempate pasó factura de inicio, nivelando el marcador a 3-3 a base de errores no forzados. En ese caminar por el alambre, Alcaraz encontró la lucidez necesaria para ponerse 5-4 arriba y disponer de dos saques para abrochar la manga.

Con enorme valentía, ejecutó un impecable saque y red para procurarse su primera bola de set. Pese a perdonar el segundo punto de su turno, dando una última brizna de vida a su rival, Shelton terminó fallando en el siguiente intercambio, entregando un agónico y vibrante primer asalto al español.

Reacción

El guion del segundo parcial calcó la tónica inicial, hasta que un inesperado cortocircuito amenazó con frustrar al español. Con 2-2 en el marcador, Alcaraz firmó su peor juego del partido: dos dobles faltas y un error impropio en una bola franca entregaron a Shelton el primer break de la final (3-2).

El estadounidense, hasta entonces contra las cuerdas, se agigantó confirmando la rotura en blanco a base de saques directos, desatando los primeros gestos de desesperación y enfado en el rostro del murciano.

Pero los campeones se forjan al borde del abismo. Lejos de dejarse ir, Alcaraz afiló sus temibles passings para desarmar la red de su rival. Shelton empezó a dudar, multiplicó sus fallos y el español asestó un contrabreak vital para nivelar la contienda (4-4).

A little bit of cat and mouse to end this point 🐱🐭 #RolexParisMasters https://t.co/nNzT1UDEfG — Tennis TV (@TennisTV) November 8, 2026

La tensión escaló hasta el 5-5, con un norteamericano de muñeca firme que resistía el asedio. Sin embargo, tras asegurar el 6-5, Carlos lanzó la ofensiva definitiva.

A Shelton le falló el pulso sacando para forzar el tie break y concedió un letal 15-40. Alcaraz perdonó la primera bola de campeonato, pero en la segunda dictó sentencia para reinar en París.

Con los brazos al cielo de Bercy, el murciano no solo culminó su revancha perfecta, sino que conquistó uno de los bastiones más codiciados para coronarse, por fin, como el nuevo monarca bajo techo.