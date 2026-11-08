David Ferrer ya tiene nuevo destino tras la Copa Davis: entrenará a Casper Ruud para devolverlo a la élite

David Ferrer está preparado para comenzar una nueva etapa en el circuito. El alicantino se incorporará al equipo de Casper Ruud cuando finalice su compromiso como capitán de España en la Copa Davis.

La noticia, adelantada por Eurosport, marca el nuevo objetivo de Ferrer tras su decisión de poner fin a su etapa al frente de la selección española. El pasado 15 de octubre, el extenista comunicó que dejaría el cargo una vez concluidas las Finales de la Copa Davis, que tendrán lugar en Bolonia entre el 24 y el 29 de noviembre.

Antes de despedirse, tendrá la oportunidad de intentar conquistar la Ensaladera con el equipo español.

Esta no será la primera vez que Ferrer se sienta en el banquillo de un jugador de primer nivel. Entre 2020 y 2021 formó parte del equipo técnico de Zverev, actual número uno del mundo.

Ahora, el alicantino asumirá un nuevo reto con el objetivo de ayudar a Ruud a recuperar la competitividad que le llevó a situarse entre los mejores tenistas del mundo.

Objetivo volver a la élite

El noruego, de 27 años, alcanzó el número dos del ranking ATP en 2022 y disputó tres finales de Grand Slam, aunque todavía no ha conseguido conquistar ninguno de los 'majors'.

Sin embargo, sus resultados han experimentado un retroceso en las últimas temporadas. Actualmente se encuentra en el puesto 23 del ranking ATP y, durante 2026, únicamente ha conseguido disputar una final: la del Masters 1.000 de Roma.

Casper Ruud, en un partido en Roland Garros. Europa Press

El principal desafío de Ruud pasa por recuperar la regularidad y volver a luchar por los títulos más importantes del calendario. Hasta ahora, su padre, Christian Ruud, ha desempeñado un papel esencial en su desarrollo deportivo, acompañado por Pedro Clar, miembro del equipo vinculado a la Rafa Nadal Academy.

La incorporación de David Ferrer supondrá una nueva etapa en la preparación del tenista noruego. El español aportará su experiencia como jugador de élite y tratará de impulsar una evolución que permita a Ruud recuperar el nivel que exhibió durante sus mejores años.

Antes de asumir su nuevo desafío en el circuito ATP, David Ferrer deberá completar su etapa al frente de la selección española. Las Finales de la Copa Davis en Bolonia serán su última oportunidad para despedirse del equipo nacional con un título.

El técnico afrontará esta cita con la posibilidad de cerrar su ciclo como capitán levantando la Ensaladera, antes de centrarse por completo en su nueva aventura junto a Casper Ruud.