El tenista español no cedió ni una bola de break al noruego (4-6 , 4-6) y se medirá a Ben Shelton en la final, su verdugo en el US Open.

Alcaraz afina su muñeca y no da opción a Ruud para clasificarse por primera vez a la final del Masters 1.000 de París

Carlos Alcaraz ya tiene su billete para el último gran baile de la temporada regular. El tenista murciano exhibió su versión más dominadora para doblegar a Casper Ruud en dos sets (4-6, 4-6) y plantarse, por primera vez en su carrera, en la gran final del Masters 1.000 de París. [Narración y estadísticas del partido]

Con la jerarquía propia de una estrella consolidada y una muñeca perfectamente afinada para las exigencias de la pista rápida indoor de Bercy, el español no dio opciones al noruego, demostrando su capacidad para gobernar el partido desde el primer intercambio.

La victoria no solo supone un hito en el palmarés del murciano, sino también una rotunda declaración de intenciones. Alcaraz saltó a la pista central con la lección aprendida, dispuesto a dictar el ritmo desde el primer pelotazo y sin permitir que Ruud entrara en calor.

A SIXTH final of 2026 🙌🇪🇸 @carlosalcaraz extends his winning streak to 8 consecutive matches with a SF win over Ruud! #RolexParisMasters https://t.co/gA5cr54j1M — Tennis TV (@TennisTV) November 7, 2026

Su dominio con el servicio fue tan incontestable que no concedió ni una sola bola de break al noruego en todo el encuentro. Cuando el español encuentra ese estado de gracia en el que la potencia se equilibra con la precisión, su repertorio fluye de manera natural, convirtiendo cualquier intento de rebelión de su rival en una misión imposible.

Ahora, el último obstáculo hacia el título tiene nombre, apellidos y mucho morbo añadido: Ben Shelton.

El explosivo tenista estadounidense, que ya sabe lo que es amargarle la fiesta a Alcaraz tras su sonada victoria en el pasado US Open, pondrá a prueba la ambición del español en un duelo de altísimo voltaje.

Será un choque de estilos trepidante y con un extra de tensión, una revancha servida en bandeja de plata donde el murciano buscará su particular redención para conquistar, al fin, su primera corona bajo el techo de París.

Paso firme

Alcaraz necesitó unos juegos para calibrar la mirilla. En el tramo inicial, el murciano se mostró algo más errático de lo habitual, acumulando más errores no forzados que Ruud (siete frente a tres en los cuatro primeros asaltos). Sin embargo, supo sostenerse en la pista compensando esas pequeñas dudas con la autoridad de sus golpes ganadores.

El español dejó escapar una primera bola de rotura para mantener el pulso en un tenso 2-2, y posteriormente perdonó una nueva oportunidad que le habría puesto en ventaja.

No obstante, la inercia del choque estaba a punto de cambiar. Alcaraz firmó el 3-3 apoyado en un golpe asombroso y en una de sus grandes señas de identidad: una dejada marca de la casa que levantó al público parisino.

Hacer fácil lo que para otros es simplemente imposible. 🧙♂️🇪🇸 El virtuosismo de 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑴𝒂𝒈𝒊𝒂 𝑨𝒍𝒄𝒂𝒓𝒂𝒛. #LaPistaDelTenis https://t.co/3vTB1ECBKm — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 7, 2026

Su insistencia al resto terminó teniendo premio. Generando su tercera oportunidad de rotura consecutiva en el set, el español por fin logró quebrar el muro del noruego, celebrándolo con muchísima rabia, apretando el puño y soltando un grito liberador.

Llegó entonces el momento de confirmar el break con bolas nuevas, respaldado por una instrucción muy clara desde el banquillo: "Pégale al 80% o al 90%. No hace falta el 100%". Alcaraz interpretó el mensaje a la perfección.

A base de cañonazos mucho más controlados, firmó un juego en blanco para consolidar la ventaja y colocarse 5-3. Implacable en el tramo decisivo, el murciano no quiso hacer prisioneros. Con un nuevo juego en blanco, abrochado de forma brillante con un saque directo, selló el definitivo 4-6, dando el primer gran zarpazo de la semifinal.

Con la ventaja en el bolsillo, Alcaraz ajustó la táctica y comenzó a hurgar en la herida, castigando con insistencia el revés de Ruud. El segundo asalto arrancó bajo el mismo guion de máxima igualdad (2-2), aunque con la clara sensación de que el murciano, lejos de conformarse, estaba subiendo aún más su nivel.

Drop volley winner from the baseline 🥶 @carlosalcaraz #RolexParisMasters https://t.co/00PCVDj11Y — Tennis TV (@TennisTV) November 7, 2026

Ruud, empujado por la urgencia, dio un paso al frente. Le empezó a correr más la derecha, dejando grandes golpes y encontrando mejores sensaciones desde el fondo de la pista. Sin embargo, su esfuerzo chocaba contra un muro infranqueable. Llegados al 3-3, el noruego seguía inédito, incapaz de arañar ni una sola bola de rotura en todo el partido.

La frustración al resto de Casper contrastó con un Carlitos implacable al servicio, que estableció el 4-4 con un juego en blanco y un saque directo. Justo ahí, en el momento de la verdad, Alcaraz sacó el martillo.

Acorraló a Ruud al resto y, aunque el noruego logró salvar la primera bola de break, terminó estrellando la segunda en la red, asfixiado por la presión. Con 5-4 a su favor, el español clausuró la semifinal a lo grande, despachando el último turno al saque con otro brillante juego en blanco y un ace definitivo para abrochar su soñado billete a la final.