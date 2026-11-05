El italiano renuncia por molestias en el brazo y permite al murciano igualar su mejor resultado en París con una jornada de descanso.

Carlos Alcaraz avanza, sin jugar, a cuartos del Masters 1.000 de París-Bercy: Berrettini se retira por lesión

Carlos Alcaraz se ha clasificado para los cuartos de final del Masters 1.000 de París sin disputar su encuentro de octavos. Matteo Berrettini ha anunciado su baja por unos problemas en el brazo que arrastra desde hace varios días y que le impiden afrontar el partido previsto para este jueves, no antes de las 19:00 horas.

"El dolor en el brazo que llevo conmigo desde hace algunos días no me deja jugar esta noche. En los próximos días realizaré todas las pruebas necesarias para comprender mejor lo que está sucediendo", explicó el italiano en sus redes sociales.

Por el momento, no ha concretado el diagnóstico ni el tiempo que necesitará para recuperarse.

El murciano, número tres del mundo y segundo cabeza de serie, había debutado con una victoria ante Alex Michelsen por 7-6(4) y 6-3. Con ese resultado encadenó seis triunfos, después de conquistar el título en Viena.

La retirada permite a Alcaraz igualar su mejor ronda en el torneo parisino y disponer de descanso antes de buscar sus primeras semifinales. Berrettini, por su parte, abandona la competición después de superar a Brandon Nakashima y Ugo Humbert, este último por 7-6(3) y 7-5. El español dominaba sus enfrentamientos particulares por 3-1.

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