Rafa Nadal (40), sobre sus inversiones: "Tengo el reto de preparar mi empresa para una expansión. EEUU es el siguiente paso"

En un distendido encuentro organizado por la firma Cantabria Labs, en el que dialogó con su presidente Juan Matji, Rafa Nadal abordó con franqueza su faceta ejecutiva y el desarrollo estratégico de sus negocios.

Tras culminar su trayectoria competitiva, el campeón español ha volcado su energía en consolidar un tejido empresarial diversificado que abarca desde la salud deportiva hasta la formación de jóvenes atletas.

El extenista reconoció que este cambio de vida no ha mermado su vocación emprendedora ni su deseo de afrontar desafíos corporativos.

Reflexionando sobre este hito vital, el manacorí afirmó: "Después de todos estos años pues siempre tuve claro que mi vida post retirada del tenis quería que siguiera siendo activa y quería tener proyectos para aprender, para vivir experiencias que no había tenido la posibilidad de vivir durante todos estos años".

Gracias a la estructura construida junto a su entorno de confianza, aseveró: "Tengo la suerte de aburrirme poco porque tengo proyectos que me llenan a nivel personal y también a nivel profesional".

Su principal vector de negocio, la Rafa Nadal Academy fundada hace una década en Manacor, encara ahora su escalabilidad exterior.

En este sentido, Nadal manifestó: "Tenemos el reto de preparar la empresa para ser capaces de abordar esta expansión que creemos realmente necesaria y que es lo que yo personalmente quiero y me hace ilusión", confirmando que "Estados Unidos es el siguiente paso para nosotros".

Rafa Nadal Academy EFE

El plan previsto para el mercado estadounidense contempla instalaciones de gran envergadura, combinadas con centros deportivos de menor formato en diversos países.

Consciente de la transitoriedad del impacto mediático, el balear enfatizó la exigencia de fundamentar las iniciativas en la excelencia operativa más allá de su figura pública.

A este respecto, remarcó que "el nombre te da una fuerza que tiene un valor, pero que es de un tiempo limitado", añadiendo que "lo que realmente te da el valor a largo plazo es hacer las cosas bien y tener el producto y el servicio adecuado".

Esta visión impregnó también el nacimiento de NDL Pro-Health, la firma de suplementación desarrollada junto a la entidad cántabra con la que colabora desde 2019.

En paralelo a su faceta comercial, Nadal resaltó los avances de la Fundación Rafa Nadal en la atención a niños vulnerables mediante centros integrales en Palma, Valencia y Madrid.

De este modo, el deportista consolida un legado donde la alta competición evoluciona hacia una sólida estructura empresarial y filantrópica.