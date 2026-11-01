Alcaraz arrolla a De Miñaur en la final del ATP de Viena y ya es el tercer tenista español con más títulos

Carlos Alcaraz ya tiene otro lugar reservado en la historia del tenis español. El murciano ha conquistado el ATP 500 de Viena después de derrotar a Álex de Miñaur en dos sets (1-6 y 4-6) y en menos de dos horas. [Narración y estadísticas: De Miñaur - Alcaraz]

La victoria eleva su palmarés a 28 títulos y le permite superar a David Ferrer para situarse tercero entre los españoles más laureados del circuito masculino.

Por delante solo quedan Rafa Nadal, con 92 trofeos, y Manuel Orantes, con 34. Alcaraz rompe así la igualdad que mantenía con Ferrer y coloca su siguiente referencia a seis títulos de distancia. Un nuevo paso para un jugador que continúa escalando posiciones entre los grandes nombres del tenis nacional.

La victoria también confirma su recuperación competitiva después de una temporada condicionada por la lesión en la muñeca derecha.

Tras conquistar Tokio, Alcaraz vuelve a levantar un trofeo y alcanza las cuatro coronas en 2026, junto a las obtenidas en el Open de Australia y Doha. Viena añade un destino nuevo a su palmarés y refuerza sus sensaciones en el tramo final del curso.

Un primer set sin discusión

La final empezó a inclinarse pronto del lado español. Alcaraz impuso una diferencia que el marcador del primer parcial reflejó sin matices: 6-1.

De Miñaur, que había superado una exigente semifinal contra Alexander Zverev, no encontró en el arranque una respuesta suficiente para discutir el dominio del murciano. El australiano necesitaba cambiar el partido para evitar que el título se le escapara por la vía rápida.

Su trayectoria hasta la final invitaba a esperar resistencia. Había eliminado a Tomas Machac, Learner Tien y Matteo Berrettini antes de tumbar a Zverev en tres sets. Aquella victoria le abrió las puertas del encuentro decisivo, pero ante Alcaraz volvió a encontrarse con un rival al que todavía no ha conseguido derrotar.

Carlos Alcaraz, tras ganar el torneo de Viena. Reuters

El segundo set ofreció un marcador más equilibrado. De Miñaur elevó la oposición respecto a la primera manga, aunque no consiguió llevar la final a un tercer parcial. Alcaraz sostuvo la ventaja necesaria y cerró el encuentro con un 6-4, sin permitir que la reacción del australiano alterase el desenlace.

El balance entre ambos queda ahora en siete victorias del español en otros tantos enfrentamientos. La lista ya incluía las finales de Queen's de 2023 y Róterdam de 2025; Viena se suma como otro escenario en el que Alcaraz ha privado a De Miñaur del trofeo.

Sin ceder un set

El campeón completó el torneo sin perder una manga. Antes de la final había superado a Karen Khachanov, Nikoloz Basilashvili, Tommy Paul y Daniil Medvedev.

Frente al ruso, en semifinales, resolvió por 6-4 y 7-6 (2), una prueba que le permitió llegar al domingo con la confianza de haber respondido ante uno de los rivales más exigentes del cuadro.

La corona prolonga además su racha hasta las 26 victorias consecutivas en torneos ATP 500. A sus 23 años, Alcaraz convierte una semana impecable en otro avance histórico: el título que rompe su empate con Ferrer y lo deja a seis de Orantes.

Nadal continúa muy lejos, pero el murciano ya ocupa, en solitario, el tercer escalón del tenis masculino español por número de trofeos del circuito.