El español, en algo menos de dos horas, se impuso en dos sufridos sets ante el estadounidense, quien ofreció batalla (4-6, 6-7).

Carlos Alcaraz eleva su nivel para llevarse una victoria muy trabajada ante Tommy Paul y se mete en semifinales de Viena

La siguiente piedra en el camino de Carlos Alcaraz para llevarse el ATP 500 de Viena se llama Daniil Medvedev. El español, número tres del mundo, esquivó el escollo al que le sometió Tommy Paul, quien vendió muy cara su derrota (4-6, 6-7).

Un partido muy disputado donde el norteamericano obligó a Carlitos a subir su nivel para pasar a las semifinales. El primer set fue un ida y vuelta de golpes donde solo Alcaraz firmó la única rotura de servicio en todo el partido, mientras que el segundo, con los dos manteniendo sus saques, se tuvo que decidir en el tie-break.

La clave en el momento cumbre del partido fueron los regalos que Tommy Paul le brindó a Alcaraz, que a pesar de haber cometido más errores no forzados que su rival en el segundo set, cerró el partido de una forma espectacular.

Moving along in Vienna 🙌 @carlosalcaraz defeats Paul 6-4 7-6 and will lock horns with Medvedev in the semifinals! #ErsteBankOpen https://t.co/ZyI0ALoOWX — Tennis TV (@TennisTV) October 30, 2026

El tenista de El Palmar volvió a demostrar su superioridad en otro duelo de gran nivel entre ambos. El murciano firmó una actuación sobresaliente para superar la resistencia del estadounidense, igualando su potencia y recurriendo a una mayor variedad de golpes para encontrar soluciones en los momentos más complicados del encuentro.

Con esta victoria, Alcaraz amplía a ocho victorias y dos derrotas su balance particular ante el norteamericano, al que ha conseguido superar en sus últimos siete enfrentamientos, tanto en partidos dominados con claridad como en auténticas batallas.

Un partido muy disputado

Tommy Paul volvió a evidenciar por qué está considerado uno de los jugadores más destacados del circuito, pero enfrente tuvo a un Alcaraz que supo responder a cada desafío.

El murciano disfrutó de un encuentro exigente y atractivo y vuelve a alcanzar las semifinales del torneo vienés, donde ya llegó a esta instancia en su primera participación, en 2021.

Se trata de su séptima presencia en unas semifinales esta temporada y de una nueva demostración de su dominio en los ATP 500, una categoría en la que acumula 24 triunfos consecutivos.

Tommy and Carlos with some tennis CINEMA 🔥 #ErsteBankOpen https://t.co/uMxeqz62zn — Tennis TV (@TennisTV) October 30, 2026

Frente a Paul, el espectáculo estuvo a la altura de las expectativas. El estadounidense exigió al máximo al murciano, que tuvo que recurrir a su mejor tenis para resolver los momentos de mayor dificultad.

En el primer set, Alcaraz consiguió salvar tres oportunidades de rotura, apoyándose en dos dobles faltas y un saque directo, para mantener el marcador igualado en el 3-3.

Después de un sexto juego que se prolongó durante once minutos, el español encontró su oportunidad en el siguiente y logró el único 'break' de todo el encuentro.

Absurdly good 🤩 @carlosalcaraz with a drop volley for the ages #ErsteBankOpen https://t.co/FV1jCGkyR9 — Tennis TV (@TennisTV) October 30, 2026

La segunda manga tampoco estuvo exenta de dificultades para el número 3 mundial. En esta ocasión, volvió a sufrir para mantener su servicio y tuvo que levantar otras dos bolas de rotura para alcanzar el 4-4.

Ninguno de los dos consiguió desequilibrar el marcador, por lo que el desenlace terminó decidiéndose en el 'tie-break'. Allí apareció de nuevo el talento de Alcaraz, que impuso su magia para cerrar el partido por 7-2.

Una victoria de mucho mérito para el tenista español, especialmente por las condiciones de juego en pista dura cubierta. Alcaraz superó una prueba de máxima exigencia, ofreció un gran espectáculo y confirmó que llega a las semifinales en un excelente momento.