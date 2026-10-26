David Ferrer anunció la composición de la selección española que disputará las Finales de la Copa Davis. EFE

España ya tiene equipo para la Davis: Ferrer se despide con Alcaraz, Jódar y Davidovich para buscar la séptima Ensaladera

David Ferrer ya tiene a sus cinco elegidos para intentar despedirse de la capitanía de España levantando la Copa Davis. Carlos Alcaraz, Rafael Jódar, Alejandro Davidovich, Marcel Granollers y Pedro Martínez disputarán la Final a 8 de Bolonia, prevista del 24 al 29 de noviembre.

El capitán anunció este lunes la convocatoria en el Consejo Superior de Deportes, con el regreso de Davidovich como principal novedad y la ambición de conquistar la séptima Ensaladera del tenis español.

El malagueño completa un equipo que combina alternativas para los individuales con una pareja experimentada para el dobles.

Alcaraz encabezará la selección, Jódar aporta el impulso de su irrupción en el circuito y Granollers y Martínez ofrecen una opción consolidada para resolver las eliminatorias que lleguen igualadas al tercer punto.

Davidovich amplía las posibilidades del capitán después de conquistar el Masters 1.000 de Shanghái, donde derrotó precisamente a Jódar en la final.

Su vuelta cierra un alejamiento de tres años. Davidovich no juega con España desde septiembre de 2023 y presenta un balance individual de una victoria y dos derrotas. Ferrer lo ha escogido por delante de otras alternativas como Jaume Munar, Dani Mérida y Martín Landaluce, respaldado por su buen final de temporada.

El propio jugador había mostrado su disposición a aceptar cualquier papel: "Dije desde el primer momento que respetaba la decisión de David, y le he dicho que estoy para ser quinto jugador y aportar mi granito de arena en todo lo que fuese. Y que somos un equipazo para ganar la Davis". Su inclusión deja atrás las diferencias que habían acompañado anteriores convocatorias.

David Ferrer anunció la composición de la selección española que disputará las Finales de la Copa Davis. EFE

Ferrer asume el favoritismo

Tras presentar la lista, el capitán celebró la disponibilidad de sus principales opciones y no esquivó las expectativas: "Sin duda, somos de los favoritos". También destacó que "tener mejores jugadores ayuda a tener más posibilidades de ganar la Copa Davis".

La amplitud de recursos permite a España afrontar el torneo con distintas soluciones, aunque el formato obliga a responder desde el primer día.

El estreno llegará el jueves 26 de noviembre frente a Austria. Si supera los cuartos de final, España se enfrentará al vencedor del cruce entre Gran Bretaña y Alemania.

Por el otro lado del cuadro competirán República Checa, Canadá, Italia y Corea del Sur. El objetivo es mejorar el subcampeonato de 2025, cuando el equipo español cayó ante Italia, y recuperar un título que no conquista desde 2019.

La cita tendrá además una carga especial para Ferrer. El extenista anunció que dejará el cargo al terminar el año, pese a disponer de contrato para otra temporada. Marc López, integrante de su equipo técnico, asumirá el relevo. El capitán admitió que "sería bonito" cerrar esta etapa con el trofeo.

No quiso, sin embargo, apropiarse del protagonismo. "Son los únicos protagonistas de este acto: Carlos Alcaraz, Rafa Jódar, Alejandro Davidovich, Marcel Granollers y Pedro Martínez", afirmó.

También lamentó que la composición del equipo hubiera trascendido antes del anuncio: "Lamentablemente en el mundo del deporte siempre se filtran las listas, y esperemos que en el futuro no pase esto". Su última convocatoria ya está sobre la mesa; ahora falta convertirla en una despedida ganadora.