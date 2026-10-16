Rafa Jódar jugará las semis de Shanghái tras remontar a Ruud e iguala su mejor resultado en un Masters 1.000

El español Rafa Jódar está a un paso de disputar su primera final de un Masters 1.000 de la ATP tras lograr este viernes pasar de cuartos de final después de remontar al noruego Casper Ruud (4-6, 6-4 y 6-3). [Narración y estadísticas: Rafa Jódar - Casper Ruud]

Jódar obtuvo la clasificación para semifinales tras remontar a su rival en un partido que se fue por encima de las dos horas de duración. Tras caer en el primer set, solventó las dos siguientes mangas rompiendo doblemente el servicio de Ruud.

Con la victoria, Jódar iguala su mejor resultado en un Masters 1.000 tras haber jugado previamente, en el mes de agosto, las semis del torneo de Canadá, disputado en Montreal, donde cayó ante Nakashima. Su oponente en Shanghái saldrá del enfrentamiento entre Medvedev y Tommy Paul.

El triunfo sobre la pista central asiática confirma la impresionante fortaleza mental del joven tenista madrileño, quien firmó su cuarta remontada en lo que va de torneo en Shanghái tras haber levantado previamente marcadores adversos en sus duros compromisos frente a Thiago Agustín Tirante, Jiri Lehecka y Botic van de Zandschulp.

Lejos de venirse abajo tras ceder el parcial inaugural ante la solidez y veteranía de Ruud, el joven tenista español reajustó su planteamiento táctico, intensificó la agresividad desde el fondo de la pista y castigó de manera sistemática los segundos saques del tenista nórdico hasta decantar la balanza con autoridad en el set definitivo.

Rafa Jódar, en el Masters 1.000 de Shanghái. Reuters

Al concluir el encuentro sobre el tapiz chino, el propio tenista madrileño analizó con sinceridad las dificultades superadas y la firmeza táctica que le permitió mantenerse en el choque: "Perdí demasiadas oportunidades, pero sabía que estaba jugando bien".

Esa convicción en su propuesta tenística resultó determinante para no desesperarse cuando el marcador le era esquivo y para terminar desarmando el juego de su oponente, que acabó acumulando hasta 45 errores no forzados a lo largo de las más de dos horas y veinte minutos de intensa batalla.

Más cerca de las ATP Finals

Más allá del valioso billete para la penúltima ronda del torneo, el éxito en territorio chino acerca un hito mayúsculo en su meteórica progresión deportiva: su clasificación para las prestigiosas Nitto ATP Finals de Turín, el torneo que reúne a las ocho mejores raquetas del planeta a final de año.

Gracias a los 200 puntos obtenidos con esta victoria, el madrileño escala a la novena plaza del ranking anual -que marca el corte de entrada tras la confirmada ausencia de Jannik Sinner-, superando en la carrera hacia el torneo de maestros a rivales directos de la talla de Alex de Miñaur y Novak Djokovic.

A sus 20 años recién cumplidos, Jódar se convierte en el semifinalista más joven de la historia en el cuadro de Shanghái -superando el récord de precocidad que ostentaba Stefanos Tsitsipas desde 2019- y culmina una campaña sobresaliente en su primera temporada completa en la élite del circuito profesional.