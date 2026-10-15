David Ferrer anuncia que dejará la capitanía de España tras la disputa de la Copa Davis

David Ferrer no continuará al frente de la selección española de tenis el próximo curso. El técnico alicantino confirmó este jueves, a través de un comunicado oficial, que dejará su cargo como capitán del equipo de Copa Davis una vez concluya la presente campaña.

De esta manera, el extenista pone fecha de caducidad a su etapa en el banquillo y establece la próxima cita internacional como su último desafío al mando del combinado nacional.

En el escrito difundido, Ferrer fue directo respecto a los plazos de su salida. "Quería anunciar que este será mi último año como capitán de Copa Davis, renunciando al año 2027", explicó en la nota.

https://t.co/vQeDqxKfyH — David Ferrer (@DavidFerrer87) October 15, 2026

Sobre las razones que le han llevado a adelantar el final de su mandato, el alicantino descartó cualquier tipo de conflicto, aclarando que "los motivos de esta decisión son únicamente personales y responden al deseo de poder iniciar una nueva etapa".

El hasta capitán quiso aprovechar el anuncio para despedirse mostrando su gratitud hacia las instituciones y el equipo. En primer lugar, se ha dirigido a la federación: "Quiero agradecer a la RFET la oportunidad que me dio de cumplir uno de mis sueños, como es poder ser capitán de Copa Davis de mi país".

Asimismo, extendió este agradecimiento al vestuario y al cuerpo técnico que ha trabajado a su lado durante este ciclo. "También quiero dar las gracias a todos los jugadores y a todas las personas que me han acompañado durante esta aventura", ha manifestado en el comunicado, añadiendo que "ha sido un privilegio compartir este camino con todos ellos".

A pesar del anuncio de su marcha, la etapa de Ferrer aún no ha concluido. El capitán quiso dejar claro que su nivel de compromiso y su concentración están plenamente enfocados en el tramo final de la temporada. "A partir de ahora, estoy únicamente motivado e ilusionado por poder guiar al equipo español a por otra Ensaladera", aseguró.

El broche definitivo a su andadura en la capitanía tendrá lugar en Italia. "Tenemos por delante un reto muy bonito en Bolonia", ha recordado Ferrer de cara a la inminente competición.

Fiel a su estilo, quiso restar el foco sobre su figura en esta última cita para ceder toda la presión y el mérito a la plantilla, señalando que "como siempre, solo ellos, los jugadores, volverán a ser los verdaderos protagonistas".

Con este anuncio, el tenis español inicia la cuenta atrás para despedir a su capitán. El comunicado se despide con un claro mensaje de ambición de cara a la competición en tierras italianas: "¡Gracias a todos y vamos a por ello!".