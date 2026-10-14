Jódar se abona a las remontadas y vence a Van de Zandschulp para acceder a cuartos del Masters 1.000 de Shanghái

Hay victorias que valen por un torneo y partidos que devuelven el alma al cuerpo. Rafa Jódar volvió a remontar un encuentro que se le había puesto muy cuesta arriba, demostrando que, raquetazo a raquetazo, recupera sus mejores sensaciones sobre el cemento asiático.

Su idilio con la épica en este torneo empieza a convertirse en una afortunada costumbre. Si en la ronda anterior ya tuvo que escalar una montaña para deshacerse del checo Jiri Lehecka, en la central del Qi Zhong Tennis Center repitió el guion frente al siempre rocoso Botic van de Zandschulp (7-6, 4-6, 2-6).

Fue un ejercicio de supervivencia y madurez tenística que le otorgó, por derecho propio, el billete a los cuartos de final del Masters 1.000 de Shanghái.

4th Masters quarter-final - all since April 🤯 Jodar hustles back to beat van de Zandschulp 6-7 6-4 6-2! #RolexShanghaiMasters https://t.co/NxuauMZuJ5 — Tennis TV (@TennisTV) October 14, 2026

El duelo amaneció como una tensa partida de ajedrez. Durante el primer set, imperó una igualdad absoluta en la que ninguno de los dos cedió ni un milímetro con su servicio.

Jódar tuvo sus opciones para asestar un golpe definitivo en el tramo final de la manga, pero el parcial desembocó de manera inevitable en el tie-break. En ese terreno decisivo, Van de Zandschulp tiró de galones y experiencia para jugar con inteligencia y apuntarse el primer asalto (7-4).

Lejos de claudicar ante el revés, el español se rebeló contra la adversidad en un segundo set de altísima tensión.

La reacción

Jódar consiguió quebrar el servicio de su rival a las primeras de cambio, pero los nervios del momento le jugaron una mala pasada: recibió un warning por conducta antideportiva tras una salida de tono al pedirle la toalla a un recogepelotas.

Sin embargo, lo que para otros habría sido el preludio de una desconexión total, para él fue pura gasolina. Cuando el partido se enredó y el abismo parecía más cerca, el madrileño encontró la claridad mental necesaria para sacar su mejor versión y aferrarse a la pista.

Canalizó todo ese enfado hacia su raqueta, empezó a mover al neerlandés de lado a lado con brillantes dejadas y subidas a la red y, tras desperdiciar cinco pelotas de set, selló el 6-4 con una volea imperial.

All square in Shanghai 🟰 Second set goes Jodar's way 6-4! #RolexShanghaiMasters https://t.co/6nAPfAKcxn — Tennis TV (@TennisTV) October 14, 2026

Con el choque igualado, la manga definitiva se convirtió en un monólogo del número 13 del mundo. Jódar saltó a la pista convertido en un auténtico vendaval, logrando un break en el primer juego que terminó de hundir psicológicamente a Van de Zandschulp.

Atrapado en la desesperación y acumulando errores no forzados, el neerlandés acabó cediendo una segunda rotura que sentenció la contienda a favor del español.

Ahora, con las dudas disipadas, el nivel de tenis al alza y la moral por las nubes, Rafa Jódar ya mira al horizonte. Su próximo obstáculo en los cuartos de final saldrá del duelo de altos vuelos entre el noruego Casper Ruud y el canadiense Félix Auger-Aliassime.