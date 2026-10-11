Rafa Nadal, 40 años, sobre sus propiedades: "Antes se ahorraba para comprar una casa. Ahora la gente valora las experiencias"

La leyenda del tenis mundial, Rafa Nadal, ha abierto un profundo debate social tras analizar la evolución en los hábitos de ahorro y consumo.

Durante una entrevista concedida a la cadena estadounidense CNBC para el programa especial CNBC Meets, emitida en julio de 2026, el manacorí reflexionó sobre cómo las prioridades de la ciudadanía se han transformado drásticamente en comparación con las épocas en las que él crecía.

La conversación se mantuvo en el marco de la inauguración de su nuevo hotel de la marca Zel en Fuerteventura, un escenario idóneo para analizar el panorama del ocio global.

En sus declaraciones, Nadal apuntó de manera directa al cambio de mentalidad generacional respecto a los bienes tradicionales: "Antes la gente siempre intentaba ahorrar dinero para comprar un coche, una casa", rememoró el balear.

Para él, esta fijación por los activos fijos e inmobiliarios ya no rige obligatoriamente las decisiones financieras de los más jóvenes. De hecho, argumentó que las motivaciones actuales persiguen fines intangibles y enriquecedores, asegurando que "creo que la mentalidad ha cambiado mucho desde que yo era un niño".

Esta transformación no la plantea desde una postura de crítica, sino como una observación analítica de la evolución del mercado. La realidad socioeconómica actual ha impulsado a buscar otras formas de satisfacción personal fuera de la acumulación patrimonial.

En palabras textuales del propio deportista, hoy en día "se valora mucho, la gente invierte mucho en experiencias y en viajar y conocer lugares diferentes".

La visión expresada por Nadal no es en absoluto ajena a su faceta profesional fuera de las pistas de tenis. Tras retirarse de la alta competición, el mallorquín ha volcado gran parte de su capital e ingenio en proyectos fuertemente vinculados a este cambio de paradigma cultural.

Su alianza con el grupo Meliá Hotels International para lanzar la cadena de hoteles de lujo Zel Hotels es el ejemplo más claro de cómo ha monetizado su propia radiografía sociológica. Si la sociedad ya no prioriza el "ladrillo" propio y prefiere atesorar recuerdos, el sector turístico y de bienestar se convierte en el ecosistema idóneo para invertir.

El deseo de poseer una vivienda ha cedido terreno ante el imperativo de disfrutar del presente a través de la movilidad y el ocio, un fenómeno que para muchos analistas responde también a las crecientes dificultades para acceder al mercado inmobiliario tradicional.

La máxima de Rafa Nadal resume con precisión el signo de nuestros tiempos: la riqueza ya no se mide únicamente por las propiedades acumuladas, sino por la cantidad de experiencias vividas.