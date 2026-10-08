Carlos Alcaraz, sobre el 29-N: "Las elecciones son el día de la final de la Davis, pero sabemos lo que está pasando en España"

En plena gira asiática y tras proclamarse campeón del torneo de Tokio, el tenista Carlos Alcaraz atendió a los medios de comunicación durante el tradicional Media Day previo a su debut en el Masters 1.000 de Shanghái.

El tenista murciano, concentrado en el tramo decisivo de la temporada tenística, abordó tanto sus aspiraciones inmediatas sobre las pistas asiáticas como la actualidad sociopolítica nacional tras el reciente decreto que fijó la convocatoria anticipada de elecciones generales en España.

El calendario electoral ha establecido la cita con las urnas para el próximo 29 de noviembre (29-N), una fecha que coincide plenamente con la jornada dominical en la que se disputará el duelo definitivo por el título en las Finales de la Copa Davis.

Preguntado en la sala de prensa china por esta confluencia de fechas y por la atención que prestan los deportistas profesionales a los acontecimientos que suceden a miles de kilómetros de distancia, el tenista de El Palmar reflexionó abiertamente sobre la importancia de mantenerse conectado a la realidad social de su país.

Alcaraz detalló de forma clara cómo compagina sus exigencias profesionales sobre la pista con el seguimiento de los asuntos colectivos: "Ahora mismo solo quiero jugar lo mejor que pueda en este torneo, estar bien preparado mental y físicamente y llegar en un buen estado a esa competición".

Y siguió: "Obviamente, sigo viviendo en España, en mi casa, para mí es muy importante saber qué está pasando allí y todo lo que ocurre para decidir un poco cuál será el futuro de mi país".

"Las elecciones pueden coincidir con la final de la Copa Davis, pero todos los jugadores españoles sabemos lo que está pasando en nuestro país ahora mismo. A veces puede ser difícil encontrar todas las noticias para estar informado, pero lo intento cada vez que salgo fuera o estoy viajando", agregó.

Carlos Alcaraz, en el Masters 1.000 de Shanghái. Reuters

Con esta intervención, el deportista puso de relieve su arraigo territorial y social, recordando que mantener su residencia personal y fiscal en suelo español incrementa su inquietud por el rumbo de las instituciones públicas.

Pese a los obstáculos que entrañan los constantes desplazamientos internacionales, los cambios de huso horario y la intensa exigencia psicológica de los grandes torneos mundiales, el tenista dejó patente que los representantes del tenis nacional no viven aislados de los debates que marcan la agenda ciudadana previa al 29-N.

En el ámbito estrictamente competitivo, el ganador de 7 Grand Slams encara un cierre de campaña con la máxima ambición tras superar sus problemas físicos de meses atrás.

Con el trofeo de Tokio recién sumado a su palmarés, el murciano aspira a completar un tramo final memorable con cuatro metas de primer nivel en su punto de mira: el propio Masters 1.000 de Shanghái, la cita bajo techo de París-Bercy, las prestigiosas ATP Finals de Turín y el asalto a la Ensaladera con el combinado nacional de Copa Davis.