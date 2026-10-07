Alex Corretja, 52 años: "Muchos creen que si ganas 10 millones al año no te puedes quejar"

Álex Corretja, leyenda del tenis español y ex número dos del mundo, ha alertado sobre un tema clave: sin inversión sostenida en la base, el futuro del tenis se estancará. Con 17 títulos profesionales, su trayectoria le permite hablar con propiedad de un ecosistema que conoce "de todas las fases del tenis de élite".

Sus reflexiones abordan la gran paradoja de este deporte: genera estrellas millonarias, pero deja a muchos jóvenes sin recursos.

En una entrevista con La Industria del Tenis, Corretja fue tajante al respecto: "Para mí esto es fundamental. Todo el mundo debe entender que necesitas unos recursos y estos no caen del cielo. La Federación tiene que llegar al Consejo (CSD), éste a los medios y los medios llegar a los jugadores. Al final es un beneficio para todos. Cuanta más expectativa y expectación hay en tu deporte, más recursos y más gente quiere mirar".

El catalán subraya que el buen momento del tenis español es fruto de "muchos años de gran esfuerzo" y de mayores facilidades federativas para reducir los gastos logísticos de los jóvenes. Pero advierte que esta "maquinaria" no funciona sola y que, si la inversión económica se frena, "llega un momento en que se puede llegar a parar", frenando por completo a las nuevas figuras.

Corretja insiste en el enorme peaje oculto del éxito, forjado tras "infinidad de horas". Defiende en todo momento que "si te quedas solo con el dinero que ganas, se distorsiona la realidad". En este deporte, recuerda, el propio jugador "paga para que toda esta gente te diga cómo has de hacer las cosas", asumiendo gastos de miles de euros a la semana solo en equipo técnico y servicios.

Sobre la percepción externa, deja una reflexión muy contundente: "Muchos creen que si ganas 10 millones al año no te puedes quejar", pero la vida del tenista es en realidad "mucho más complicada que el dinero que he ganado, el coche que tengo y la casa donde vivo". Esta presión asfixia especialmente a quienes aún no han llegado a la élite y asumen gastos inmensos. Por eso, reclama becas y una cadena de valor sólida.

Finalmente, Corretja siempre entendió el gasto en su equipo como una inversión esencial para "desarrollarse y seguir creciendo". El tenista confiesa: "invertí una vida entera para ganar el Masters". Ya retirado, enseña a las nuevas generaciones que este deporte exige vivir en aeropuertos y aguantar una presión mental constante; una valiosa lección de inversión y resiliencia que hoy traslada al mundo empresarial.