Pablo Carreño lo borda contra Struff y pone a España con un pie en la final de la Copa Davis

Era indispensable sumar una victoria individual frente a Alemania y España lo cumplió a la primera. Pablo Carreño se desquitó de su derrota frente a República Checa y ganó en dos sets a Jan-Lennard Struff (6-4 y 7-6). [Narración y estadísticas: Carreño - Struff]

A sus 34 años y tras un calvario con las lesiones, Carreño dejó una exhibición más en su carrera representando a España. Superior a Struff de principio a fin e imponiéndose en un dramático tie-break final, dio una victoria de grandísimo valor al equipo que capitanea David Ferrer.

Ahora será turno de Jaume Munar, ante la difícil misión de enfrentarse al número 3 del mundo, Alexander Zverev. La victoria metería a España en la final, pero en caso de derrota ya está asegurado el comodín del partido de dobles.

El asturiano había llegado a esta ronda con la espina clavada de su derrota ante Jakub Mensik en cuartos de final, cuando tuvo opciones de haber ganado el primer punto individual ante los checos.

Sin embargo, este sábado demostró la madurez y el temple de un jugador que ya levantó la Ensaladera en 2019 y que fue artífice de la histórica remontada ante Dinamarca en septiembre pasado. Frente a otro veterano como Struff, de 35 años, Carreño desplegó toda su inteligencia táctica para mantener la calma en los instantes decisivos.

El primer set transcurrió con dominio alterno de los saques hasta que el español encontró el momento preciso para romper.

Con 5-4 a favor y servicio propio, Carreño no tembló y cerró la manga con autoridad. El germano, conocido por su saque potente y su derecha agresiva pero carente del sentido táctico necesario en estos escenarios de máxima presión, comenzó a mostrar fisuras en su juego.

La épica de la Davis

El segundo parcial elevó la tensión hasta límites insoportables. Con 5-4 en el marcador y Struff al servicio, Carreño dispuso de tres bolas de partido que el alemán salvó por milímetros con golpes a la línea que rozaron la perfección.

El set llegó al tie-break y ahí se produjo el momento de mayor épica de toda la jornada. Struff voló en el desempate hasta colocarse con un demoledor 6-1 a favor, dejando al español contra las cuerdas con cinco bolas de set consecutivas.

Sin embargo, Carreño hizo gala de su fortaleza mental y su capacidad de resiliencia. Lejos de hundirse ante la adversidad, el gijonés se rehízo de manera magistral y encadenó siete puntos consecutivos que le otorgaron la victoria más dramática y valiosa de su participación en esta edición de la Copa Davis.

Struff abandonó la pista visiblemente tembloroso, incapaz de procesar cómo había dejado escapar una ventaja tan abrumadora.

La grada del SuperTennis Arena de Bolonia estalló en júbilo ante una demostración de carácter que recordó los mejores momentos de Carreño en la competición por equipos. El número 89 del mundo volvió a demostrar que en la Davis, más allá del ranking y de las estadísticas, lo que verdaderamente importa es el corazón y la capacidad de sobreponerse cuando todo parece perdido.

David Ferrer celebró desde el banquillo con los puños en alto, consciente de que su equipo acababa de dar un paso gigantesco hacia la undécima final de su historia.

Con este triunfo, España se coloca a un solo punto de regresar a una final de Copa Davis seis años después de conquistar su sexta Ensaladera en Madrid 2019.

El próximo desafío recae en Munar, quien deberá enfrentarse al gigante Zverev con la posibilidad de sentenciar la eliminatoria. Si el balear no consigue la hazaña, Marcel Granollers y Pedro Martínez tendrán la última oportunidad en el partido de dobles para devolver a España a la lucha por el título más prestigioso del tenis por equipos.