Italia también asusta sin Jannik Sinner: se mete en la final de 'su' Copa Davis y podría ser el rival de España

Cobolli le dio el punto definitivo al cuadro azzurro en un partido épico que se decidió en un tiebreak interminable.

Italia ya está en la final de 'su' Copa Davis. La final a 8 se disputa en Bolonia, y con un pabellón absolutamente entregado el conjunto local cumplió para entrar a la eliminatoria decisiva por el título.

De esta forma, Italia podría ser el rival de España en el caso de que 'La Armada' supere este sábado a Alemania en la otra semifinal. El equipo capitaneado por David Ferrer superó los cuartos de final con una grandísima remontada ante la República Checa.

Italia se plantó en la final por la vía rápida, pero eso no quiere decir que tuviera que sudar hasta la extenuación para conseguir ese billete que le permitirá pelear por la ensaladera.

