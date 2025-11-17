Carlos Alcaraz (22) tiene una obsesión por coleccionar este curioso objeto: "Me ha dado muy duro"

La duda se cierne sobre Carlos Alcaraz por su posible ausencia en la Copa Davis. Después de terminar con problemas en el isquiotibial las ATP Finals, donde cayó ante Jannik Sinner en la gran final, se espera que el murciano dé una respuesta definitiva este mismo martes.

Mientras tanto, el tenista español se encuentra en uno de los mejores momentos deportivos y personales. Siempre con una sonrisa en la boca y con un gran estado de ánimo, el de El Palmar dejó ver recientemente su lado más íntimo y confesó una de sus mayores debilidades fuera de la pista de tenis.

"Colecciono zapatillas. Me ha pegado muy duro", desveló el número 1 del mundo en una entrevista con la Cadena COPE. Y es que al murciano le ha dado por acumular diferentes tipos de calzado para poder lucirlos más allá de las canchas.

Eso sí, no sólo a las zapatillas se ha aficionado Carlos Alcaraz en los últimos tiempos. También tiene una nueva meta, la de coleccionar relojes: "Quizás estoy intentando ahora meterme en los relojes, que es algo que me gusta mucho", dijo sobre sus aficiones.

También en el plano personal, Alcaraz respondió otras preguntas y confirmó que admira profundamente a Rafa Nadal, pero también a otros jugadores del circuito actual. También, que uno de los mayores miedos que tiene es el de vivir una vida que no quiere.

"Ir todo en bucle en una cosa que realmente no quiero hacer", comentó el jugador de 22 años, que está muy orgulloso de haber podido llegar tan alto haciendo las cosas a su manera y pese a las críticas recibidas hace tiempo.

Firma 23 Grand Slams

Carlos Alcaraz tiene claro que quiere ser uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Para ello, por supuesto, tendría que acumular un gran número de Grand Slams, y de momento está haciendo carrera para ello.

El murciano ya sabe lo que es engordar sus vitrinas con seis 'majors' a sus 22 años, pero quiere seguir mejorando para poder sentarse en la misma mesa de hombres de la talla de Roger Federer, Novak Djokovic y Rafa Nadal.

El récord lo ostenta 'Nole' con 24, y al ser preguntado sobre si firmaría cerrar su carrera deportiva con 23, uno menos, Alcaraz lo tuvo claro: "Firmo los 23 ahora mismo, sin pensarlo. Hay que ser realistas. Sí, quiero ser el que más gane, quiero superar a Djokovic y sus 24, pero 23… son 23. Poca broma".

Eso sí, con dos Wimbledon, dos Roland Garros y dos US Open a sus espaldas, Alcaraz todavía tiene la espina clavada de no haber sido capaz de ganar el Open de Australia. Ese es, sin duda, su gran objetivo para la temporada que viene, triunfar en la Rod Laver Arena.