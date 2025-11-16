Alcaraz sucumbe ante la perfección de Sinner y se queda a las puertas de las ATP Finals

El murciano no cometió errores, pero no encontró grietas en el juego del italiano y acabó perdiendo ambos sets en el tie break.

Cerrará el año como número 1, pero no lo hará como Maestro. Alcaraz, en un duelo que se decidió por detalles, sucumbió ante Sinner en la final de las ATP Finals de Turín (6-7, 5-7) y se quedó sin el último galardón del circuito ATP en 2025.[Narración y estadísticas del partido]

No jugó mal el murciano. De hecho, firmó un partido más que notable. Sin embargo, Sinner apenas dejó grietas en su juego y acabó por llevarse el gato al agua para cerrar un campeonato impecable. No ha cedido ningún set en todo el torneo y ya son dos ediciones consecutivas en esa línea. Imparable.

El italiano se agarró a sus compatriotas que llenaban las gradas para sacar el partido adelante en el segundo set. Comenzó a contracorriente perdiendo su primer saque del torneo, pero tardó poco en recuperarse del 'golpe' e igualó la contienda para acabar levantando el puño al techo del Inalpi Arena.

Sinner celebra su triunfo contra Alcaraz. REUTERS

Alcaraz y Sinner pusieron fin a una rivalidad frenética en 2025. Seis enfrentamientos oficiales, prácticamente uno al mes desde mayo, en lo que parece que será una dinastía total en el tenis mundial durante la próxima década. El italiano cierra la temporada por todo lo alto, mientras que al murciano le queda todavía el reto de la Copa Davis.

Máximo respeto

Se esperaba un duelo lleno de igualdad y donde los detalles marcarían la diferencia. Y así fue, quien perdonó lo acabó pagando caro y eso fue lo que le ocurrió a Alcaraz en la primera manga. Tuvo en sus manos una bola de set con 6-5, la desaprovechó y acabó cediendo el set en el tie break.

Y es que esa fue la única grieta que mostró el italiano durante una primera batalla que duró más de una hora. Tampoco cedió el murciano, algo que quedó reflejado en la inexistencia de roturas a lo largo de todo el set. Únicamente hubo una opción en los 12 juegos.

En el momento de la verdad Sinner fue un punto superior. Dejó seco a Alcaraz con un globo y precintó la manga con un error no forzado de Alcaraz.

El murciano recibió dos veces tratamiento físico por problemas en su pierna derecha, incluso le tuvieron que vendar. Sin embargo, no pareció afectarle en su juego, pero fue la perfección de su rival lo que le impidió sacarle partido a su juego.

Reacción inmediata

Debía buscar Alcaraz un hueco en el que colarse. Y pareció encontrar el camino en el primer juego del segundo set. Rompió el saque a Sinner, algo que no le había ocurrido al transalpino en toda su andadura por el torneo, pero su logró acabó siendo en vano apenas unos juegos después.

No le tembló el pulso a Sinner. Nunca lo hace de hecho. Firme en su plan, y consciente de que únicamente le separaba un break de igualar de nuevo la contienda, elevó incluso un poco más el nivel para poner contra las cuerdas a Alcaraz.

Respondió para empatar a tres y dio el golpe definitivo cuando el español servía para mandar el set al tie break. Un juego lleno de emoción donde el italiano se repuso con 30-40 abajo. Igualó y, en la primera bola de campeonato de la que dispuso, cerró definitivamente el partido.