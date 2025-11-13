Doble premio para Carlos Alcaraz: número 1 y semifinales de las ATP Finals sin Sinner después de arrollar a Musetti

El tenista murciano arrasó al italiano por la vía rápida (6-4, 6-1) y vuelve a reinar en el ranking.

Las ATP Finals son un torneo que todavía no figuran en el palmarés de Carlos Alcaraz... al menos hasta el momento. Está empeñado el tenista murciano en alzarse con este título, y eso volvió a quedar meridianamente claro después del nuevo recital ante Lorenzo Musetti (6-4, 6-1) [Así vivimos la victoria de Carlos Alcaraz ante Musetti]

El español tenía las cuentas claras, se las sabía de memoria. Conocía que ya tenía el billete a las semifinales en la mano, pero quería cerrarlo a lo grande. Un set le daba el liderato del grupo, una nueva victoria le devolvía el número 1 mundial. Las dos al bolsillo.

Alcaraz consiguió su doble gran objetivo. Evitó al monstruo Sinner en las semifinales y de paso volvió a subirse al trono del mundo para ver al resto desde lo más alto. Su estado de forma es espectacular y no parece haber nadie capaz de pararle.

Ambiente hostil

Alcaraz ya estaba en semifinales, no así su rival en el otro lado de la pista. Lorenzo Musetti jugaba en casa, y con un público volcado generando casi un ambiente más propio de la Copa Davis quiso plantar cara en el primer set.

El arranque del encuentro fue realmente igualado. Los dos se mostraron firmes al servicio, tanto que ni siquiera abrieron la puerta para ceder alguna bola de break.

Sin roturas fue avanzando la primera manga mientras Carlos afinaba su muñeca y el público trataba de empujar a Musetti. Por mucho que el italiano fuera local, esta pista se está convirtiendo para Alcaraz en el patio de su casa.

Carlos Alcaraz realiza un servicio. REUTERS

Llegó entonces el momento clave del set, ese en el que los grandes jugadores saben cuándo apretar el acelerador con éxito. Con 5-4 favorable, Alcaraz puso toda la carne en el asador al resto. Consiguió así su primera bola de break, de set en este caso, pero Musetti salvó la papeleta.

Poco después se repitió la jugada. Esta vez el italiano no pudo evitar el desenlace. Su derecha se fue al pasillo y Alcaraz cerró el puño para celebrar la primera manga.

En 45 minutos el español había conseguido certificar su pase como primero de grupo a las semifinales, pero todavía quedaba la segunda parte de los deberes. La segunda manga, con el viento soplando a favor, fue más sencilla.

WOW 🤯



Unreal defence from Alcaraz,but Musetti still finds a way through#NittoATPFinals pic.twitter.com/wtzq23lbs1 — Tennis TV (@TennisTV) November 13, 2025

Musetti jugó con fuego desde muy pronto y en su segundo servicio se quemó. Un juego en blanco para Alcaraz, culminado con un error no forzado del transalpino, reflejó que la victoria de Carlos era el único camino posible.

Hubo, no obstante, un arrebato de coraje por parte del italiano. Lejos de hundirse con este golpe, en el juego siguiente llegó a gozar de dos bolas de break. No las supo aprovechar, así que ese fue el último coletazo de Musetti en el encuentro.

Tres bolas de partido tuvo que agotar Carlos Alcaraz para cerrar el partido. Un gran servicio fue suficiente para rematar su victoria por la vía rápida, cerrar el puño con rabia y dar carpetazo a la fase de grupos de las ATP Finals.