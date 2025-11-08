Cuánto dinero gana el campeón de las ATP Finals 2025: récord absoluto con los premios

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner no solo competirán por el número 1 mundial sino también por una bolsa sin precedentes en el circuito.

El circuito profesional de tenis masculino celebra desde este fin de semana en Turín la edición más lucrativa de su historia. Las Nitto ATP Finals 2025, que se disputan del 9 al 16 de noviembre en el Inalpi Arena italiano, ofrecen una bolsa de premios sin precedentes que podría convertir al campeón en el tenista mejor pagado de un solo torneo.

La cifra es impactante: un jugador que conquiste el título sin conocer la derrota se embolsará 5.071.000 dólares, rompiendo por primera vez la barrera psicológica de los cinco millones.

Esta cantidad supone un incremento considerable respecto a los 4.881.100 dólares que ganó Jannik Sinner el año pasado, cuando el italiano firmó una actuación impecable sin ceder un solo set en toda la competición.

El crecimiento del premio refleja la evolución económica del torneo de fin de temporada. Con un fondo total de 15,5 millones de dólares, las ATP Finals superan ampliamente a los Grand Slams en términos de recompensa económica para el ganador, consolidándose como el evento más rentable del calendario tenístico masculino.

La estructura de premios está diseñada para recompensar cada victoria. Un tenista que llegue a Turín como uno de los ocho mejores del año recibirá 331.000 dólares simplemente por participar. A partir de ahí, cada triunfo en la fase de grupos añade 396.500 dólares a su cuenta bancaria.

Si consigue clasificarse para semifinales y vencer en esa ronda, sumará otros 1.183.500 dólares. Finalmente, levantar el trofeo el próximo sábado 16 de noviembre le reportará 2.367.000 dólares adicionales.

Esto significa que cada partido desde las semifinales vale más de un millón de dólares, una cifra que ilustra la magnitud financiera del acontecimiento.

Incluso los jugadores eliminados en la fase de grupos no se marchan con las manos vacías: el mínimo garantizado por disputar los tres encuentros de la primera ronda asciende a 331.000 dólares.

Los premios en dobles

La modalidad de dobles también experimenta un notable incremento. Las parejas que logren el título invicto compartirán 959.300 dólares, con premios que se distribuyen siguiendo una estructura similar a la del cuadro individual.

Los campeones de la final recibirán 356.800 dólares, mientras que cada victoria en semifinales y fase de grupos añade cantidades sustanciales al premio acumulado.

Así será esta edición

Este año, la competición presenta un elenco de lujo. Carlos Alcaraz lidera el Grupo Jimmy Connors junto a Novak Djokovic, Taylor Fritz y Alex de Miñaur, mientras que Jannik Sinner encabeza el Grupo Bjorn Borg con Alexander Zverev, Ben Shelton y el octavo clasificado aún por determinar.

El español persigue su primera corona en Turín tras alcanzar las semifinales en 2023, mientras que el vigente campeón italiano intentará repetir su hazaña del año pasado.

La evolución del premio económico de las ATP Finals refleja el crecimiento comercial del tenis profesional. Desde los 15 millones de dólares de 2023 hasta los actuales 15,5 millones, el torneo ha incrementado su bolsa de forma constante, respondiendo al interés global por un evento que reúne exclusivamente a la élite del circuito.

Con estos números sobre la mesa, los ocho elegidos no solo competirán por gloria deportiva y puntos para el ranking, sino también por el premio individual más generoso que ofrece el tenis profesional en la actualidad.