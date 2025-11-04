Ferrer tira de la manta en el conflicto por la ausencia de Davidovich en la Davis: "Se ha descartado él"

El capitán del equipo español de Copa Davis, David Ferrer, desveló este lunes en El Partidazo de COPE los entresijos de una de las controversias más sonadas del tenis español en los últimos meses.

La ausencia de Alejandro Davidovich Fokina, número 14 del mundo, en la convocatoria para las Finales de Bolonia ha generado un intenso debate que ahora encuentra su explicación más clara: según Ferrer, fue el propio tenista malagueño quien cerró la puerta a su participación.

La cronología de los acontecimientos revela una relación progresivamente deteriorada entre capitán y jugador. Todo comenzó en febrero, cuando Davidovich declinó participar en la eliminatoria contra Suiza alegando problemas físicos y mentales. Lo llamativo fue que apenas 24 horas después del encuentro disputado el 2 de febrero, el malagueño competía en un torneo en Dallas.

La situación se repitió en septiembre durante la crucial eliminatoria contra Dinamarca, donde España protagonizó una remontada histórica desde un 0-2 inicial. Nuevamente, Davidovich comunicó su indisponibilidad por idénticos motivos, para posteriormente encadenar torneos en Asia y Europa sin interrupción.

Ferrer ha sido claro al explicar su decisión de priorizar a quienes estuvieron presentes en los momentos decisivos. Pedro Martínez y Jaume Munar fueron protagonistas de la victoria ante Suiza, mientras que Pablo Carreño firmó el punto definitivo en la épica remontada contra los daneses.

El alicantino ha defendido su apuesta por la coherencia y el compromiso demostrado por estos jugadores.

Fokina no quiso ser el quinto

El momento clave de la ruptura llegó tras la victoria contra Dinamarca. Ferrer contactó con Davidovich para ofrecerle ser el quinto jugador del equipo, respetando así a los cuatro tenistas que habían llevado a España a Bolonia.

La respuesta del malagueño fue tajante: "Si no entra en la primera lista, que no cuente con él". Con estas palabras, según relató el capitán español, Davidovich se autodescartó de las Finales.

La versión del tenista malagueño difiere sustancialmente. Davidovich ha defendido públicamente que su posición en el ranking ATP justificaba sobradamente su presencia entre los cuatro primeros convocados.

El jugador nacido en Málaga ha insistido en que sus ausencias anteriores obedecieron a problemas físicos reales, agravados por un calendario extenuante que le provocó abandonos en Toronto y Cincinnati. Según su testimonio, el capitán siempre estuvo informado de su situación médica.

Los números tampoco favorecen al malagueño. Su balance con el equipo nacional muestra un discreto registro de una victoria y cinco derrotas en seis encuentros disputados, cifras que contrastan con su brillante temporada individual marcada por cuatro finales ATP alcanzadas.

Ferrer ha intentado rebajar la tensión manifestando su disposición al diálogo: "Yo quiero hablar con él cuando acabemos en Bolonia y si realmente quiere y tiene compromiso, yo no tengo ningún problema". No obstante, ha reconocido que las ausencias del jugador enfriaron considerablemente la relación.

La controversia pone de manifiesto el eterno dilema del deporte colectivo: ¿debe primar el rendimiento individual o el compromiso con el equipo?

Mientras España se prepara para las Finales con Carlos Alcaraz como líder, Carreño como quinto elegido y la ausencia más comentada del año, el futuro de Davidovich con la selección permanece en el aire.