Carlos Alcaraz también se toma en serio las exhibiciones: arrolla a Fritz y se mete en la final del Six Kings Slam

El murciano derrotó al norteamericano por la vía rápida (6-4, 6-2) y ya espera a Sinner en la final del torneo amistoso saudí.

A Carlos Alcaraz le da exactamente igual que se trate de un Grand Slam o un torneo de exhibición. El murciano no entiende de partidos amistosos y este jueves arrolló a Taylor Fritz (6-4, 6-2) para entrar en la final del Six Kings Slam.

Allí tendrá que elevar su nivel todavía un poco más, ya que se medirá a Jannik Sinner en un partido con aroma a encuentro serio.

Alcaraz venció incluso con el tobillo izquierdo vendado. Saltó a la pista con su articulación protegida tras la mala caída que sufrió en Tokio. Ese golpe le hizo temer por su pie y le obligó a renunciar al Masters 1000 de Shanghai para preservarse de cara a lo que viene: París, Finales ATP y Copa Davis.

Sin embargo, el de El Palmar no se resintió de estas molestias. Le bastó con mantener su servicio y aprovechar las grietas del rival. Fritz llegó tocado desde Shanghái, donde cayó eliminado en segunda ronda ante Perricard.

En el primer set, el estadounidense cedió su saque en el quinto juego. Alcaraz no perdonó. Aprovechó esa ventaja para hacerse fuerte y cerró esta manga sin contemplaciones.

En el segundo set Fritz intentó resistir los primeros compases. Tuvo una oportunidad de oro para romper en el cuarto juego y ponerse 3-1. Sin embargo, dejó escapar la oportunidad y terminó pagando muy caro el error.

El norteamericano entregó su servicio en el juego siguiente. Desde ahí, el número cuatro del mundo ya no encontró respuesta. Fritz, que había eliminado a Zverev en cuartos, ya piensa en el regreso a casa antes de los compromisos finales del curso.

Alcaraz acumula 67 victorias y apenas siete derrotas en el circuito durante este inmaculado 2025. Una temporada de ensueño que, sin embargo, todavía no se ha terminado.

Ahora queda el plato final de esta exhibición. En realidad el resultado -premios económicos aparte- es lo de menos, pero a nadie le amarga un dulce, el de vencer a Sinner en una final.