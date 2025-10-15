Carlos Alcaraz aspira a ganar 15.000.000 de euros en el próximo mes si repite sus últimas victorias

La temporada 2025 llega a su fin. Apenas queda un mes para que las mejores raquetas del mundo se tomen un respiro después de un año muy exigente en el que Sinner y Alcaraz han vuelto a dominar con puño de hierro. Ambos luchan por el número 1 del mundo y es el tenista murciano quien tiene la sartén por el mango.

El año de Alcaraz ha sido impecable. 73 partidos (su marca personal), 67 victorias (récord en su carrera) y ocho títulos ATP, también su máximo histórico en una temporada. Un rendimiento inmejorable al que todavía le puede poner la guinda en cuatro competiciones muy distintas entre sí.

Desde este miércoles afronta el Six Kings Slam, el menos importante de todos. Un torneo de exhibición en Arabia Saudí en el que también estarán Djokovic, Fritz, Sinner, Tsitsipas y Zverev. Después llegará el Masters 1.000 de París, el último del año, y después llegará el turno de la fase final de la Copa Davis y las ATP Finals de Turín.

ALCARAZ, DJOKOVIC, FRITZ, SINNER, TSITSIPAS, ZVEREV 🔥#SixKingsSlam kicks off LIVE on Netflix Wednesday October 15 at 12:30pm ET | 9:30am PT. pic.twitter.com/mtUp6P2etb — Netflix (@netflix) October 13, 2025

El murciano llega en un estado de forma inmejorable. Únicamente ha perdido uno de sus 22 últimos partidos (fue en la Laver Cup) y el descanso que ha tenido en Shanghái le puede haber servido para no llegar al límite y estar preparado para dar el último empujón.

Aliciente monetario

El hambre de Alcaraz es insaciable y buscará ganar todos los torneos que tiene por delante hasta final de año. Cualquier pequeño grano que vaya sumando servirá de argumento en el futuro para ver si es el mejor de la historia. Además, tiene la opción de pegar un gran pellizco y meterse al bolsillo en tan solo 30 días el mismo dinero que ha acumulado a lo largo de toda la temporada.

Hasta el momento, teniendo en cuenta premios por rendimiento deportivo en torneos, Alcaraz ha ganado casi 14 millones de euros y puede recaudar hasta 15 millones más si realiza un mes impecable y levanta todos los títulos.

En el Six Kings Slam de Arabia podrá alcanzar una buena parte del bote. Ya tiene asegurados 1,35 'kilos' únicamente por participar y podría ganar 5,4 más en caso de coronarse campeón. Tan solo tendrá que vencer en dos partidos para lograrlo.

Tras el torneo de exhibición saudí viajará a París para jugar el último Masters 1.000 de la temporada. Allí, se llevará a la buchaca 919.075 euros si logra el título. También se aseguraría medio millón por ser finalista y casi 300.000 euros por alcanzar las semifinales.

Dinero al que puede optar Alcaraz Six Kings Slam: 6.750.000 Masters 1.000 París: 919.075 Copa Davis. 400.000 ATP Finals: 4.367.677 Bonus Pool ATP. 2.800.000

En noviembre jugará primero la fase final de la Copa Davis. Un reto mayúsculo tras la decepción del año pasado y en el que, si se reparten unos premios similares, podría ganar una suma de 400.000 euros si España logra su séptima ensaladera.

El último torneo será las ATP Finals que se disputan en Turín del 18 al 23 de noviembre. Allí, donde jugarán los mejores tenistas del ranking ATP, logrará 4.367.677 euros si gana todos y cada uno de los partidos del torneo.

La última recompensa llegará por medio del Bonus Pool, un fondo de 18 millones de euros que la ATP reparte entre los 30 mejores tenistas del ranking a final de año. A Alcaraz le podrían corresponder 4,5 millones, pero el hecho de no haber jugado todos los Masters 1.000 le resta un porcentaje. Concretamente, un 25% por Toronto y otro tanto por Shanghái. Madrid no cuenta puesto que estaba lesionado.

Además, ser el mejor tenista en torneos de categoría ATP 500 (campeón en Queen's, Rotérdam y Tokio, finalista en Godó y cuartos en Doha) le supondrá 860.000 euros más.

Por tanto, si acaba número 1 del mundo en 2025, el jugador de El Palmar se llevaría al bolsillo dos millones de euros. Sería la guinda del pastel a un año sobresaliente tanto en lo deportivo como en lo económico.