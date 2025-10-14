El calendario de Six Kings Slam: fechas, formato del torneo, tenistas que participan, sede y horarios de los partidos

Arabia Saudí ha vuelto a poner de manifiesto su poderío económico para introducir en el apretado calendario de los tenistas su torneo de exhición. Un evento con el que se pretende revolucionar el tenis agrupando a los seis mejores jugadores del circuito ATP.

El lucrativo torneo organizado en Riad (Arabia Saudí), contará con la participación del número uno del ranking, Carlos Alcaraz, el vigente campeón Jannik Sinner y Djokovic. Además, este año también competirán por el entorchado Zverev,Tsitsipas y Taylor Fritz.

Respecto a la edición del año pasado, se caen Rafa Nadal (retirado), el ruso Daniil Medvedev (en horas bajas) y el danés Holger Rune. La segunda edición del Six Kings Slam se disputará entre el 15 y el 18 de octubre en la capital saudí y, al ser una competición ajena a la ATP, no repartirá puntos.

ALCARAZ, DJOKOVIC, FRITZ, SINNER, TSITSIPAS, ZVEREV 🔥#SixKingsSlam kicks off LIVE on Netflix Wednesday October 15 at 12:30pm ET | 9:30am PT. pic.twitter.com/mtUp6P2etb — Netflix (@netflix) October 13, 2025

Lo que sí otorgará serán suculentos premios para los participantes. Hace un año, cada tenista se llevó 1,5 millones solo por jugar, mientras que el campeón tiene un botín de 6 millones extra.

En 2024, Sinner derrotó a Alcaraz en la final, un partido que ya se ha convertido en el gran duelo del tenis actual, prueba de que la next generation es ya una realidad.

Como curiosidad, el torneo también sirvió para ver el último enfrentamiento entre Rafa Nadal y Novak Djokovic, con victoria para el serbio en el duelo por el tercer puesto. También fue una de las últimas apariciones del balear antes de su retirada en la Copa Davis.

Debido a las normas estrictas de la ATP por las que un evento de exhibición no puede encadenar tres días consecutivos de actividad, los tenistas tendrán un día de descanso. El cuadro, compuesto por seis jugadores, contará con Alcaraz y Djokovic ya clasificados automáticamente para semifinales.

El miércoles 15 se disputará a partir de las 18:30h en España, el duelo entre Alexander Zverev y Taylor Fritz, del que saldrá el rival del español, mientras que a posteriori, Jannik Sinner buscará el triunfo frente a Stefanos Tsitsipas para ser el rival del serbio en semifinales.

La gran final se jugará el sábado 18 de octubre a partir de las 16:00h en España, disputándose antes el tercer y cuarto puesto. Todos los partidos se celebrarán al mejor de tres sets, con un supertiebreak como parcial definitivo.

¿Dónde se pueden ver por TV los partidos del Six Kings Slam?

La plataforma que ha obtenido los derechos de retransmisión mundial del Six Kings Slam 2025 es Netflix. Siguiendo el modelo de la exhibición en Las Vegas entre Nadal y Alcaraz, el gigante del streaming ha identificado en este tipo de eventos una oportunidad para reforzar su presencia en el ámbito deportivo.