El regreso de Carlos Alcaraz: dos torneos en el punto de mira y el reto de convertirse en el mejor número 1 de la última década

Han pasado 13 días desde que Carlos Alcaraz disputara su último partido. Fue en Tokio, donde ganó su octavo título del año tras imponerse a Fritz. Después se ausentó del Masters 1.000 de Shanghái para cuidar su tobillo y su última imagen pública fue durante el Open de España de golf junto a Jon Rahm.

Dos semanas después, el murciano ya está de vuelta. Afronta estos días el torneo de exhibición saudí Six Kings Slam que le servirán para ponerse a punto antes de las dos citas que tiene marcadas en rojo en el calendario: el Masters 1.000 de París y las ATP Finals.

Dos torneos de los que no guarda un buen sabor de boca y donde querrá seguir ampliando su vitrina de trofeos. En París-Bercy, que se disputa del 27 de octubre al 2 de noviembre, nunca ha logrado pasar de cuartos de final en las cuatro ediciones que ha disputado.

Por su parte, en la Copa de Maestros tan solo ha podido jugar en 2023 y 2024. En su debut alcanzó las semifinales, pero el año pasado cayó eliminado en la fase de grupos. Ahora llega en un momento inmejorable y lo hará como número 1 del mundo.

El año de Alcaraz ya es sobresaliente, pero todavía puede ponerle la guinda con estos dos torneos con prestigio. Tras ellos, como colofón final, estará la fase final de la Copa Davis donde tratará de guiar a España hacia su séptima ensaladera.

El mejor de la década

Lograr estos éxitos, el de París y Turín, le catapultarán a convertirse en el mejor número 1 en un año natural de la última década. A día de hoy suma 11.540 puntos y podría llegar a 13.740 si conquista ambos campeonatos.

Hay que remontarse a 2015 para encontrar a un tenista con mayor puntuación de la que podría alcanzar el actual número 1 en este 2025. El protagonista entonces fue un Djokovic majestuoso con 16.585, que es el récord absoluto, una cota a la que es difícil acercarse. Sí tiene a tiro Carlos el tope de Nadal, su ídolo y que llegó a los 13.030 en 2013.

El de Belgrado, que acabó como líder del circuito ocho años, ganó en ese 2015 para el recuerdo 11 títulos, entre ellos los Grand Slam de Australia, Wimbledon y Estados Unidos, con un 82-6 en el bagaje de triunfos-derrotas.

Desde entonces inscribieron su nombre como el mejor a 31 de diciembre el británico Andy Murray, con 12.410 en 2016; Nadal, con 10.645 en 2017 y 9.985 en 2019; el propio Djokovic, con 9.045 en 2018, 12.030 en 2020, 11.540 en 2021 y 11.245 en 2023, año en el que Alcaraz ocupó el segundo puesto con 8.855.