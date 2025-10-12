El exentrenador de Djokovic alza la voz después del palo más duro ante Valcherot que le hunde en Shanghái

Novak Djokovic cayó en semifinales del Masters 1.000 de Shanghái ante la revelación del torneo, Valentin Vacherot (6-3, 6-4), el número 204 del mundo que se convirtió en el finalista de menor ranking en la historia de un Masters 1000.​

La derrota del serbio, sin embargo, dejó un pasaje que trasciende el resultado deportivo. Su legendario exentrenador Boris Becker no pudo contenerse tras ver el mensaje que Djokovic dedicó a su verdugo y entró en acción.

"¡Eres todo un caballero!", escribió la leyenda germana en redes sociales. Lo hizo a modo de respuesta tras el elegante mensaje de enhorabuena que le dedicó 'Nole' al hombre que acababa de dejarle sin la final del Masters 1.000 de Shanghái.

Djokovic, completamente exhausto en un partido del Masters 1.000 de Shanghái. REUTERS

El encuentro de semifinales puso de manifiesto los problemas físicos que han perseguido a Djokovic durante todo el torneo. El serbio de 38 años necesitó atención médica en múltiples ocasiones y requirió varios parones por problemas en su espalda.

A pesar de conseguir el primer break del partido, Vacherot respondió inmediatamente y aprovechó la evidente falta de movilidad de Djokovic. El monegasco ganó el 78% de los puntos con su primer saque y conectó 23 golpes ganadores frente a los nueve del serbio.​

Un calvario físico

Los problemas de Djokovic en Shanghái fueron evidentes desde el inicio del torneo. En su partido de octavos ante Jaume Munar, el serbio vomitó varias veces en la pista y llegó a colapsar debido al calor extremo y la humedad del 80%.

Las imágenes de Djokovic limpiando personalmente su vómito de la pista para que los recogepelotas no tuvieran que hacerlo se convirtieron en símbolo de su elegancia incluso en los momentos más duros.​

"Ha sido muy desafiante físicamente. Por suerte, tengo el mejor apoyo del mundo", escribió en sus redes sociales tras aquella batalla.​

A pesar de la eliminación, Djokovic batió un récord histórico al convertirse en el semifinalista más veterano de la historia de un Masters 1.000, con 38 años y 140 días. Esta semifinal número 80 en torneos Masters amplía su ventaja sobre Rafael Nadal (76) y Roger Federer (66).​

El serbio también igualó su propio récord de más victorias remontando un set en Masters 1000, con 52 triunfos de este tipo desde 1990.​

Elegante tras la derrota

Después de caer en semifinales, Novak Djokovic demostró una vez más su elegancia con un mensaje en redes sociales: "Shanghái, siempre tendrás mi corazón. Y Vacherot, este es tu momento. Jugaste increíblemente y has hecho que Mónaco se sienta orgulloso. Buena suerte para la final".​

En rueda de prensa, el serbio fue aún más elogioso: "Quiero felicitar a Valentin por alcanzar su primera final de Masters. Viniendo desde la clasificación, es una historia increíble. Le dije en la red que ha tenido un torneo increíble, pero sobre todo su actitud es muy buena y su juego fue increíble también. Hoy ganó el mejor jugador".

Este momento en la red entre Djokovic y Vacherot ♥️🥹



- Novak: "Te lo mereces. Jugaste increíble. Sigue así".



- Valentin: "Fue un placer jugar al menos una vez contra ti. No te retires".

Una final en familia

La final de Shanghái será única. Valentin Vacherot se enfrentará a su primo Arthur Rinderknech. Los primos, de 26 y 30 años respectivamente, fueron compañeros de equipo en la Universidad de Texas A&M entre 2016 y 2018.​

"Ni en el mejor de mis sueños podría imaginar algo así. Es un sueño que ha surgido de la nada", confesó Rinderknech tras eliminar a Daniil Medvedev (4-6, 6-2, 6-4).​

Los primos provienen de una familia totalmente volcada en el tenis. La madre de Rinderknech fue jugadora de tenis, mientras que la de Vacherot fue entrenadora. El grupo de WhatsApp familiar, con 20-25 miembros, "ha estado muy activo estos días", según admitió Rinderknech.​