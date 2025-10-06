Jaume Munar - Novak Djokovic, Masters 1.000 Shanghái: horario y dónde ver por TV el partido de tenis

Con Sinner fuera de combate, a Djokovic se le ha presentado una oportunidad de oro para volver a conquistar un Masters 1.000. Hace casi dos años que no lo logra y ahora se encuentra a tan solo cuatro pasos de volver a saborear el triunfo en un torneo de esta magnitud.

El serbio quiere ser el rey de Shanghái por cuarta vez en su carrera y su rival en los octavos de final será Jaume Munar. Será la tercera vez que se vea las caras con el español, al que hasta el momento ha superado en sus dos enfrentamientos previos.

Djokovic llega a la cita en busca de seguir mejorando sus sensaciones tras caer ante Alcaraz en las semifinales del US Open. En su estreno en Shanghái venció sin apuros a Cilic y en segunda ronda tuvo que remontar a Hanfmann.

Por su parte, Jaume Munar ha tenido que jugar un partido más que el serbio. Cedió un set frente a Fucsovics, ninguno contra Cobolli y uno también ante Nishioka.

El español ya ha alcanzado su mejor actuación en un Masters 1.000, algo que logró también en el Mutua Madrid Open 2023 y en Roma 2025. El mallorquín atraviesa un gran momento y está más preparado que nunca para superar a un rival de la talla de Djokovic.

¿Cuándo se juega el partido entre Munar y Djokovic del Masters 1.000 de Shanghái?

El encuentro de octavos de final del torneo entre el español y el serbio se disputa este martes 7 de octubre a las 12:30 hora peninsular. En México serán las 5:30, mientras que en Argentina las 8:30.

¿Dónde se juega el partido entre Munar y Djokovic del Masters 1.000 de Shanghái?

El choque entre el tenista español y el jugador balcánico se celebrará en la pista central del torneo. Un recinto con capacidad para 15.000 espectadores.

¿Dónde se puede ver el partido entre Munar y Djokovic del Masters 1.000 de Shanghái?

En España, el choque que mide a Munar y Djokovic se podrá seguir a través de Movistar+ Deportes.