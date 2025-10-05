El dardo de Djokovic a Alcaraz por la exigencia del calendario: "Quieren jugar menos, pero se apuntan a todo por el bonus"

Son tiempos convulsos entre los tenistas. Después de que Carlos Alcaraz denunciara las exigencias que imponen a los mejores jugadores para optar al bonus económico del final de la temporada (estar en los cuatro Grand Slams, los diez Masters 1.000 y al menos cinco torneos ATP 500), sus compañeros se le han echado encima.

"Creo que el calendario es muy ajustado. Tienen que hacer algo con él. Creo que hay demasiados torneos obligatorios, demasiados seguidos. Impusieron reglas que nos obligan a jugar torneos Masters 1.000, ATP 500, lo que sea. Pero hay demasiadas reglas que, a nosotros, como tenistas, no se nos permite elegir si jugar o no", criticó el murciano.

No obstante, fiel a su personalidad, la postura de Jannik Sinner no es tan radical: "Llega un momento en que tienes que perderte torneos. Sí, son torneos obligatorios, pero al final puedes elegir. Siempre he elegido, y seguiré haciéndolo, lo que mejor me conviene", aseguró el transalpino tras su victoria en el ATP 500 de Pekín.

🎙️ Djokovic opina sobre las quejas de Alcaraz y otros tenistas por el calendario:



"Los jugadores no están lo suficientemente unidos y no participan lo suficiente cuando deberían. Así que hacen comentarios y se quejan, y luego se van, y si algo va mal después de un tiempo,… pic.twitter.com/S2t8YuefWN — Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 2, 2025

Sin embargo, la mayor réplica a los comentarios de Alcaraz vino por parte del tenista con más Grand Slams, Novak Djokovic. Sin embargo, cabe destacar que el tenista de El Palmar no ha sido el único en mostrar sus discrepancias con el calendario, ya que Iga Swiatek y Coco Gauff también lo han hecho.

"Quienes me conocen, conocen mis ruedas de prensa y mi tiempo en el consejo de jugadores, saben que hace más de 15 años hablaba ya de que necesitábamos unirnos y reorganizar el calendario. Yo fui de los que no apoyé la idea de extender los días de Masters 1000, ya que era quitar días al calendario", significó 'Nole'.

Y lanzó un dardo con destino particular a Alcaraz por ser quien había hablado, pero iba a muchos otros también. Significó que "algunos jugadores dicen que hay reglas impuestas, etcétera. Pero hay reglas impuestas para ganar un bonus económico. Así que puedes perder el bonus, si estás dispuesto a jugar menos. También hay exhibiciones a las que los jugadores se inscriben, así que es un poco contradictorio todo", comentó el serbio.

Alcaraz obtendrá una recompensa económica por haber cumplido con sus participaciones en los torneos de la categoría ATP 500, un incentivo aún mayor al ser el jugador que más puntos acumuló en esas competiciones. Además, participará en el evento de exhibición Six Kings Slam, que se celebrará este mes en Riad.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, tras su último duelo en el Open de Australia Reuters

"Los jugadores no estamos lo suficientemente unidos. Y no participan lo suficiente cuando deberían. Así que hacen comentarios, se quejan y luego se van. Y si algo va mal, después de cierto tiempo vuelven", criticó Djokovic reclamando más implicación por parte de sus compañeros.

"Por salir en los medios de comunicación y hablar de esto y lo otro puedes despertar algo, pero así no se cambia nada. Lo sé por experiencia personal. Necesitas que los mejores jugadores se sienten, se pongan manos a la obra y se preocupen un poco más", concluyó.