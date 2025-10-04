Zverev (28), alto y claro sobre el trato de favor a Alcaraz y Sinner: "Es evidente que los directores de los torneos quieren que..."

Zverev, enfadado con el juez de silla durante su partido ante Medvedev en el Abierto de China. Reuters

La hegemonía de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner está resultando molesta para quienes desean postularse a ocupar el trono del tenis. Alexander Zverev, número tres del mundo, ha lanzado un ataque frontal tras su victoria ante Valentin Royer en su debut en el Masters 1.000 de Shanghái.

En sintonía con unas declaraciones que hizo Roger Federer a finales de septiembre, el alemán considera que los directores de los torneos ATP están apostando por superficies más lentas para así que las finales siempre la jueguen los mismos tenistas.

"Odio cuando la velocidad de la pista es la misma en todas partes. Sé que los directores de los torneos están avanzando en esta dirección porque, obviamente, quieren que Sinner y Alcaraz ganen todos los torneos", expresó 'Sascha'.

Y es que Zverev, quien nunca ha ganado un Grand Slam en su carrera, está muy lejos de los dos rivales que están por delante de él en el ranking ATP. De hecho, el estadounidense Marcos Giron -número 50 del mundo- está más cerca del alemán que este de Alcaraz y Sinner.

"Siempre hemos tenido superficies diferentes: no se podía jugar al tenis de la misma manera en hierba, cemento y tierra batida. Hoy en día se puede jugar casi de la misma manera en todas las superficies. No soy partidario de ello, creo que el tenis necesita diferentes estilos de juego, un poco de variedad y esto es algo que nos falta actualmente", cerró el número tres del mundo.

Zverev, en el Masters 1.000 de Shanghái. Reuters

Y es que Shanghái se ha caracterizado por ser una pista dura rápida, aunque ha perdido parte de su velocidad: en el baremo de medición habría pasado de un 42,4 de rapidez a un 34,8 en la presente competición.

En el Masters 1000 ATP de Cincinnati hubo consenso general de que las condiciones de juego eran muy rápidas ya que la pelota 'volaba', sobre todo en días de calor. De hecho, en la final que ganó el título Carlos Alcaraz, Jannik Sinner tuvo que retirarse por enfermedad.

Estas declaraciones de Zverev se suman a la polémica en torno a la exigencia del calendario que Djokovic también criticó lanzando alguna indirecta a algunos de sus compañeros: "Muchos se quejan, pero nadie hace nada cuando es necesario".

Lo cierto es que este año a excepción del Open de Australia en el que Alcaraz cayó ante Djokovic en cuartos de final, tanto en Roland Garros, como en Wimbledon y el US Open, la final siempre la han disputado Carlitos y Jannik Sinner, mientras que Zverev sigue con el maleficio de no ganar un Grand Slam.