El dardo a Carlos Alcaraz de una exnúmero 1 del mundo: "Es difícil tomárselo en serio"

El debate sobre el saturado calendario tenístico ha alcanzado un nuevo capítulo con las contundentes críticas de Rennae Stubbs hacia Carlos Alcaraz. La exnúmero uno mundial en dobles y exentrenadora de Serena Williams cuestionó la coherencia del tenista español tras sus quejas.

Las declaraciones de Stubbs surgen después de que Iga Swiatek reabriera la polémica sobre el apretado calendario del tenis profesional. La polaca criticó duramente a las organizaciones por las normas que "obligan" a las tenistas a disputar cierto número de torneos.

Alcaraz secundó rápidamente las palabras de la actual número dos mundial, mostrando su descontento con la exigente programación. El murciano expresó que "el calendario está muy ajustado" y denunció los "demasiados torneos obligatorios" que limitan su capacidad de elección como profesional.

"Impusieron reglas que nos obligan a jugar Masters 1000, ATP 500... Hay demasiadas normas que no nos permiten elegir", declaró Alcaraz tras ganar el ATP de Tokio. Sus palabras resonaron como un llamado a reformar el sistema actual del circuito masculino.

Sin embargo, la respuesta de Stubbs fue demoledora durante su podcast. La extenista australiana apuntó directamente contra la credibilidad de las quejas del español, señalando una evidente contradicción en su comportamiento profesional fuera del circuito oficial.

"Me parece gracioso porque, por mucho que quiera a Carlos, últimamente está literalmente inscrito en casi todas las exhibiciones de diciembre", declaró Stubbs. Sus palabras pusieron el foco en las participaciones lucrativas del tenista fuera del calendario ATP oficial.

La crítica más punzante llegó cuando Stubbs cuestionó la seriedad de estas protestas. "Es difícil tomar en serio a los tenistas cuando dicen que el calendario debe ser más reducido para ir a exhibiciones en los suburbios de Miami", sentenció con ironía evidente.

Rennae Stubbs WTA

Las palabras de la exjugadora evidencian una contradicción flagrante en el discurso de algunos tenistas. Mientras critican públicamente la sobrecarga competitiva, participan activamente en torneos de exhibición que añaden más viajes y compromisos a sus agendas personales.

Novak Djokovic también se sumó al debate con un mensaje directo hacia sus colegas más jóvenes. El serbio pidió que los tenistas hagan "algo más que hablar en ruedas de prensa", criticando la falta de unión entre los profesionales para generar cambios reales.

El Six Kings Slam de Arabia Saudí, programado para este mes de octubre, ejemplifica esta situación paradójica. Alcaraz participará en este torneo de exhibición que ofrece seis millones de dólares al ganador, más que cualquier Grand Slam individual en la historia del tenis.

También tiene confirmada una exhibición en Nueva Jersey para diciembre, enfrentándose a Frances Tiafoe junto a Emma Raducanu y Amanda Anisimova. Estos eventos adicionales contradicen sus quejas sobre la saturación del calendario y el tiempo insuficiente para recuperarse físicamente.

Stubbs reconoció que el problema del calendario requiere soluciones, pero criticó la inconsistencia entre las palabras y acciones de los tenistas. Su mensaje final fue claro: las organizaciones deben cambiar, pero los jugadores también deben ser coherentes con sus demandas públicas.