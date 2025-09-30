Carlos Alcaraz renuncia al Masters 1.000 de Shanghái tras ganar en Tokio: "La mejor decisión es descansar"

"Tras hablarlo con mi equipo, creemos que la mejor decisión es descansar y recuperar". Claro y conciso. Así anunció Carlos Alcaraz que no disputará el Masters 1.000 de Shanghái apenas unas horas después de ganar su octavo título del año en Tokio.

Tras proclamarse campeón, Alcaraz comunicó su renuncia a disputar una de las tres fechas oficiales que tenía marcadas en su calendario: Shanghái, París-Bercy y las ATP Finals. La duda, dependiendo de la llamada de David Ferrer, siguen siendo las Finales de la Davis.

Alcaraz alude a los problemas físicos que vendría acumulando como motivo de su renuncia. Hay que recordar que al comienzo del torneo de Tokio saltaron las alarmas ante una posible lesión en el tobillo.

Al quitar la fecha de Shanghái, el calendario de Alcaraz quedará algo más liberado de cara a las últimas semanas de la temporada. Su reaparición se espera ahora para el Six Kings Slam, en Arabia Saudí, que se celebrará del próximo 15 al 18 de octubre.

La cita árabe no tiene un carácter oficial, tratándose de un torneo amistoso, pero que reúne a las mejores raquetas del mundo y entrega unos premios millonarios. Para esta edición, además de Alcaraz, están confirmados Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Jack Draper.

Tras el torneo en Riad, que en teoría no peligra por las molestias físicas, Alcaraz afrontaría la disputa del último Masters 1.000 de la temporada: París-Bercy (27 de octubre - 2 de noviembre). Después de esta cita, la temporada ATP se cerraría con las Finales, en Turín, donde se jugará del 9 al 16 de noviembre.

Con asterísco todavía, la última fecha oficial del 2025 para Alcaraz sería la de las FInales de la Copa Davis, en Bolonia, del 18 al 23 de noviembre. Aunque las jugara, esta no sería su despedida del año, puesto que este lo cerrará con una exhibición en Nueva Jersey ante Frances Tiafoe, el 7 de diciembre.

El número 1 no peligra

Camino de ser su temporada con más partidos oficiales jugados —suma 74, siendo su récord 77 (2023)—, desde EL ESPAÑOL ya se advirtió el riesgo de lesión que tenía Alcaraz ante un exigente final de curso. De igual modo, si algo ha definido la gran temporada del murciano ha sido la gestión por su parte y la de su equipo de los descansos.

Esta es la demostración. Como ya hiciera al perderse el Mutua Madrid Open o el Masters 1.000 de Canadá, este año en Toronto, Alcaraz ha hecho que prevalezca su descanso a realizar un sobreesfuerzo para, en este caso, estar en Shanghái.

Además, su baja tampoco afectará a su defensa del número 1. Tras caer en cuartos de final en la edición de 2024, no pasar este año por Shanghái solo le hará perder 180 puntos. A su vez, se añade que Sinner fue el campeón del año pasado y, por tanto, defiende los 1.000 puntos, el máximo premio posible en el torneo.