Alcaraz acecha al 'Big Three': arrasa a Fritz en la final de Tokio y levanta su octavo título del año

Es un ciclón imparable. Que el nivel de Carlos Alcaraz a estas alturas del año sea este, asusta y supone un serio aviso para el resto del circuito. El tenista murciano ya tiene su octavo título de la temporada. El de Tokio. Taylor Fritz no fue rival en la final. [Narración y estadísticas: Alcaraz - Fritz]

Los números se le quedan cortos a Alcaraz en un 2025 histórico. Su récord de victorias en el año natural crece hasta 67 y de diez finales que ha jugado, nueve de ellas consecutivas, suma ocho. Por algo es el número uno del mundo.

Fritz, que venía de ganarle en la Laver Cup, le duró apenas una hora y media a Alcaraz. 6-4 y 6-4 fue el resultado de un partido en el que el estadounidense, además, sufrió de problemas musculares. Conquistado Japón, Carlos ya pone la mira en China y el Masters 1.000 de Shanghái.

Róterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati, US Open y ahora Tokio. La lista de torneos ganados por Alcaraz desde enero no deja de crecer.

No está muy lejos de los mejores registros del 'Big Three' —Federer (12 títulos, en 2006), Djokovic (11, en 2015) y Nadal (11, en 2005)—, aunque para igualar, al menos, al serbio y a Rafa debería ganar lo que le queda en el calendario: Shanghái, París-Bercy y ATP Finals.

Sobrado en la victoria

Alcaraz, por lo pronto, no da signos de bajón. Los problemas de tobillo que tuvo al comienzo del torneo están olvidados. Su físico nunca había sido tan poderoso a tan poco de acabar la temporada. Lo sufrió este martes Fritz, que no resistió más allá del octavo juego del partido.

No es que fuera el mejor set que disputa en una final, pero el desempeño que tuvo Alcaraz en la primera manga le valió para encarrilar el partido.

Le costó algo entrar en la final al murciano. Se enfadó con el juez de silla cuando este le sacó un warning por tiempo al saque ("No has jugado al tenis en tu vida", le dijo Alcaraz) y desperdició un 0-40 para romper con 2-2 en el primer set.

Claiming the Tokyo title with a drop shot 🤩



Carlos Alcaraz defeats Taylor Fritz 6-4, 6-4 to earn his 24th career title.#kinoshitajotennis pic.twitter.com/KB3sFdNfnD — Tennis Channel (@TennisChannel) September 30, 2025

Tuvo que esperar a la sexta bola de break para romper el servicio de Fritz, con 4-4, y encarrilar así el primer set. A partir de ahí, la final fue un paseo, facilitado aún más por los problemas físicos que sintió el estadounidense.

Fritz tuvo que llamar al fisio entre set y set para recibir un masaje en su muslo izquierdo. Luego le pusieron un vendaje. Mermado físicamente, para Alcaraz fue sencillo: rompió el primer servicio de su rival y amplió la brecha con un segundo break para ponerse 4-1 arriba.

Pese a darle vida a su rival perdiendo su saque con 5-2, Alcaraz cerró el set y la final con 6-4. La conquista de Tokio supone para el pupilo de Juan Carlos Ferrero su 24º título como profesional.

Espera Shanghái, donde podría reencontrarse con Jannik Sinner. El italiano, víctima del murciano en la final del US Open, podría emular a Alcaraz y llegar al penúltimo Masters 1.000 del año con un título bajo el brazo. Sería el de Pekín, donde ya está en la final.