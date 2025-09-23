Cuándo juega Carlos Alcaraz su próximo partido: el inicio de la gira asiática tras la Laver Cup

Carlos Alcaraz estrena oficialmente su condición de número 1 del mundo tras recuperar el liderazgo del ranking ATP después de vencer a Jannik Sinner en la final del US Open 2025, conquistando su sexto título de Grand Slam.

Curiosamente, mientras Alcaraz elige Tokio para iniciar su gira asiática, Sinner ha optado por competir en paralelo en el ATP 500 de Pekín, una decisión que añade interés a la pelea por puntos de final de temporada.

Alcaraz viajó a la capital nipona directamente desde la Laver Cup 2025, celebrada en San Francisco, donde el Resto del Mundo derrotó a Europa. Aterrizó en Tokio este martes, con apenas 48 horas para aclimatarse antes de su debut.

Su llegada provocó gran expectación entre los aficionados japoneses y las primeras imágenes de sus entrenamientos en el Ariake Coliseum mostraron el gran interés mediático que despierta en Asia. Las instalaciones, con techo retráctil y capacidad para más de 10.000 espectadores, son de primer nivel.

El sorteo emparejó a Alcaraz con el argentino Sebastián Báez, actualmente número 41 del ranking ATP. El historial favorece al español, que mantiene un 2-0 frente al bonaerense y llega como claro favorito por antecedentes y formas.

Las dos victorias previas de Alcaraz sobre Báez se dieron en las semifinales de las Next Gen ATP Finals 2021 y en la primera ronda del US Open 2022, torneos que el murciano terminó ganando.

El cuadro del ATP 500 de Tokio plantea un recorrido exigente: en segunda ronda el español se mediría al ganador del duelo entre el belga Zizou Bergs y el chileno Alejandro Tabilo, y en cuartos su rival teórico sería Frances Tiafoe.

En semifinales podrían aparecer Casper Ruud o Denis Shapovalov, y en una posible final se toparía con Taylor Fritz, segundo favorito del torneo y quien le derrotó recientemente en la Laver Cup, lo que añade tensión al recorrido.

El español acumula 11.540 puntos y está cerca de asegurar el número 1 al final de la temporada con una ventaja de 760 sobre Sinner, mientras afronta también citas como la de Shanghái donde su escenario de puntos es más favorable.

El murciano, de 22 años, asaltó el trono de la ATP con su título en el US Open y aventaja al transalpino, que suma 10.780; el alemán Alexander Zverev aparece tercero.

En perspectiva histórica, Alcaraz ya terminó 2022 como número 1; en 2023 lo hizo Novak Djokovic y en 2024 reinó Sinner. Ahora, con debut inminente en Tokio, el murciano afronta el examen asiático con ambición.

¿Cuándo se juega el partido entre Alcaraz y Sebastián Báez del ATP 500 de Tokio?

El choque de dieciseisavos de final del ATP 500 de Tokio entre el tenista español y el jugador argentino se disputa este jueves 25 de septiembre en un horario todavía por confirmar desde la organización del torneo parisino.

¿Dónde se juega el partido entre Alcaraz y Sebastián Báez del ATP 500 de Tokio?

El partido entre el número 1 del ranking y el actual número 41 del mundo tampoco tiene todavía una sede fija. Se espera, eso sí, que se dispute en el Ariake Coliseum, pista central del torneo, siendo uno de los partidos más atractivos de la jornada.

¿Dónde se podrá ver el partido entre Alcaraz y Sebastián Báez del ATP 500 de Tokio?

En España, este enfrentamiento entre el tenista murciano y el argentino se podrá ver a través de Movistar+. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el duelo de dieciseisavos de final de ATP 500 de Tokio.