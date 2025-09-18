Björn Borg descubre cómo es su vida tras revelar que le diagnosticaron un cáncer de próstata "extremadamente agresivo"

La leyenda del tenis Björn Borg sostiene que vive "día a día, año tras año" tras conocer su diagnóstico de cáncer de próstata “extremadamente agresivo". Un relato que ha devuelto su nombre a los titulares por su salud.

El exnúmero 1, ganador de once títulos de Grand Slam antes de retirarse a los 25 años, reveló en su autobiografía que fue operado en 2024 y está en remisión por ahora, aunque califica el episodio como "psicológicamente difícil".

En declaraciones a BBC Breakfast relató: "Hablé con el médico y me dijo que esto es muy grave". Añadió: "Dijo que tengo estas células cancerosas latentes y que será una lucha en el futuro. Cada seis meses me hago la prueba".

"La última vez que me la hice fue hace dos semanas. Es algo con lo que tengo que vivir", dijo, describiendo la vigilancia constante que marca su calendario y la inquietud que acompaña cada revisión.

En Heartbeat, su autobiografía escrita con su esposa Patricia, Borg aborda ataques de pánico y consumo de drogas desde 1982. "La primera vez que probé la cocaína", escribe, "sentí el mismo tipo de euforia que solía sentir jugando al tenis".

El relato incluye un traslado de urgencia a un hospital en los Países Bajos en los años noventa tras una sobredosis, una experiencia que resume con crudeza como "alcohol, drogas, pastillas: mis métodos preferidos de automedicación".

En pasajes íntimos, confiesa la mayor humillación que ha sentido: "La peor vergüenza de todas", vivida al despertar en una cama de hospital y ver a su padre tras otra sobredosis, un momento que marcó su vida privada.

Bjorn Borg.

Borg explica su retirada a los 25 años, una decisión tomada tras perder en 1981 las finales de Wimbledon y el US Open frente a John McEnroe. "Solo podía pensar en lo miserable que se había vuelto mi vida", escribe.

Su carrera, aún así, sigue siendo referencial: campeón precoz de Roland Garros en 1974 con 18 años y autor de una racha de cuatro títulos consecutivos en París, dos hechos que consolidaron su leyenda y transformaron el tenis desde el fondo de la pista.

El libro desvela intimidades y ha repuesto a Borg en el foco mediático a sus 69 años. Ahora confiesa: "Pasé por momentos difíciles, pero es un alivio para mí hacer este libro. Me siento mucho mejor".

En una entrevista con Associated Press en 2024 ya admitía que el cáncer era el mayor desafío de su vida: "No tengo nada ahora mismo. Pero cada seis meses tengo que ir y revisarme. El proceso no es algo divertido. Estoy bien. Estoy bien".

El extenista resume su actitud combativa: "Tengo un nuevo oponente con el cáncer, uno que no puedo controlar. Pero voy a vencerlo. No me voy a rendir. Lucho como si cada día fuera una final de Wimbledon. Y esas suelen ir bastante bien, ¿no?".