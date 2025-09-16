Una leyenda del tenis asegura que el final de Djokovic está cerca: "Él asume que no va a volver a ganar un Grand Slam"

Inmerso en el tramo final de su carrera deportiva, Novak Djokovic atraviesa un momento complicado tanto en lo personal como en lo deportivo. El serbio se ha mudado a Atenas (Grecia) tresavenencias con Aleksandar Vučić -el círculo más cercano del presidente serbio le tildó de traidar por posicionarse en contra del Ejecutivo en las manifestaciones estudiantiles-.

Mientras que en las pistas no ha conseguido ganar ningún Grand Slam esta temporada: se retiró lesionado en las semifinales del Open de Australia, perdió también a las puertas de la final ante Sinner en Roland Garros y Wimbledon, mientras que su verdugo en el US Open fue Carlos Alcaraz.

Boris Becker, quien ganó seis títulos de Grand Slam a lo largo de su carrera y terminó en la cárcel acusado de ocultar sus activos y préstamos para no pagar sus deudas (que alcanzaban los 60 millones de euros), se ha mostrado muy contundente sobre las posibilidades que tiene Djokovic de aumentar su palmarés de 'majors'.

El tenista serbio de 38 años ha logrado 24 títulos individuales de Grand Slam a lo largo de su carrera. En 2024 su mayor logro fue la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, mientras que este año no ha ganado ningún 'grande' o Masters 1.000.

"Creo que ahora Djokovic ha admitido de forma realista que no puede ganar un Grand Slam debido a su edad y la fuerza de los jóvenes", declaró Becker en el podcast Becker-Petkovic.

¿Un desafío imposible?

El último Grand Slam ganado por Djokovic, que en los últimos años ha visto como le han adelantado por la derecha el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, fue el US Open de 2023.

"Sólo puedo hacer lo que puedo hacer. Y sí, me será muy difícil en el futuro superar el obstáculo de Sinner y Alcaraz en partidos al mejor de cinco sets en los Grand Slams... Voy a seguir luchando e intentando llegar a la final y al menos luchar por otro trofeo. Pero va a ser una tarea muy, muy difícil", reconoció Djokovic tras su eliminación del US Open 2025 a manos de Alcaraz.

Si bien tras la derrota en semifinales de Roland Garros el serbio dejó entrever una posible retirada a corto plazo, su discurso ahora ha cambiado y ha asegurado que quiere seguir jugando en 2026.

Novak Djokovic, durante la semifinal de Wimbledon ante Jannik Sinner Reuters

El debate sobre su posible retirada del tenis profesional ha resurgido con fuerza y en una entrevista concedida a Business Traveler, Djokovic ha desvelado cómo afronta el futuro y las dificultades que tiene ahora: "El tenis ha consumido la mayor parte de mi vida desde muy joven. Le he dedicado toda mi energía mental, física y emocional, y vaya si me ha recompensado", empezó explicando.

"Hoy en día me resulta difícil obtener los resultados que conseguía cuando estaba en mi mejor momento. Eso no significa que nunca pueda volver a hacerlo, pero esa grandeza cambia de forma, y eso se debe a que eres una persona diferente cada año, cada mes, cada semana.

El tenis es un deporte en el que es necesario cultivar la mentalidad de que nunca es suficiente. Una vez que es suficiente, entonces tienes que dejar la raqueta a un lado. Yo todavía no siento que sea suficiente para mí", concluyó el serbio.