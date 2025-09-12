Rafa Nadal, contundente sobre la comparación de Alcaraz y Sinner con el 'Big Three': "Su ventaja es que tienen..."

Ya ha pasado casi una semana desde que Carlos Alcaraz reinase en la Arthur Ashe y se coronase campeón del US Open. Una victoria muy sólida ante Sinner que le devolvió a lo más alto del ranking ATP y a alzarse con el sexto Grand Slam de su carrera.

Tan solo tiene 22 años, pero ya ha alcanzado cotas que le sitúan entre uno de los tenistas más destacados de la historia. Pero él quiere más, en su cabeza está sumar más y más títulos, y parece inevitable que eso ocurra.

El tenista de El Palmar está en boca de todos y, como de costumbre, no cesan las comparaciones de su figura con la de Rafa Nadal, ganador de 22 Grand Slams y el segundo mejor de la historia en este apartado.

Nadal, quien participó este jueves en un torneo benéfico de golf en el Real Club de Golf de La Herrería de San Lorenzo de El Escorial, volvió a encumbrar ante los medios de comunicación la trayectoria de su compatriota asegurando que "va encaminada a que sea única".

El balear afirmó que "evidentemente puede" ser uno de los mejores de la historia aunque incidió en que debe ir poco a poco: "Ojalá que pueda tener una carrera muy larga, que es lo que necesita también para llegar a según qué números y ojalá que le respeten las lesiones y le vaya todo genial".

🎾 Rafa Nadal no escatima elogios para Carlos Alcaraz: "Es un jugador muy especial"



Para él, lo más importante no es entrar en comparaciones con otras generaciones, sino disfrutar del presente y de la rivalidad que protagonizan Alcaraz y Sinner pic.twitter.com/dPDrJQUjlw — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) September 11, 2025

El legendario tenista español, quien calificó de "increíble" que Alcaraz tenga en sus vitrinas seis Grand Slams "a su edad", quiso también darle un consejo para seguir creciendo: "Debe disfrutar del momento, que es brillante, y seguir trabajando para cumplir objetivos, mejorar, entrenar cada día con ilusión de ser mejor en algo".

"Aunque seas el mejor del mundo, siempre hay margen de mejora en cosas y esa es la motivación diaria. Disfrutar del día a día y después ya veremos cómo evoluciona todo. En la vida, es muy importante los objetivos y tienes que tenerlos a corto, medio y largo plazo", reflexionó.

Nadal quiso recalcar el consejo que le dio Federer a Alcaraz de pensar en un futuro a cinco años, algo que el balear no lo ve como "algo a muy corto plazo". "Cinco años son muchos y más en el tenis, que en cualquier momento las cosas pueden cambiar de manera drástica", dijo.

Rivalidad con Sinner

Sobre el extenista suizo, el 'Big Three' y el nuevo dominio implacable de Alcaraz y Sinner en el circuito, Rafa Nadal no quiso entrar en comparaciones sobre quién es mejor y peor.

"Son Sinner y Carlos y nosotros fuimos nosotros, y ya está. Al final, cada cual tiene que vivir su historia, cada historia es diferente y no hay por qué estar comparando todo el día (…) Disfrutemos de esa gran rivalidad y dejemos de comparar", apuntó.

Según él, el 'Big Three' marcó una época al cambiar los números que se habían logrado hasta ese momento, mientras que Alcaraz y Sinner "tienen la ventaja de que tienen unos números marcados que les sirven de línea de meta".