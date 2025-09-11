Novak Djokovic se refugia en Atenas tras ser acusado de "traidor" por el gobierno serbio al solidarizarse con las protestas

La tensión política que se vive en las calles de Serbia ante las protestas de los estudiantes contra el presidente Aleksandar Vucic ha provocado también un conflicto con Novak Djokovic, uno de los grandes baluartes del país balcánico.

Tras el derrumbe de una marquesina en Novi Sad que dejó 15 muertos y destapó un presunto caso de corrupción en la adjudicación de las obras, la indignación popular se transformó en protestas estudiantiles que contaron con el apoyo del tenista.

En el Abierto de Australia 2025, además de criticar los episodios de violencia contra los manifestantes, Djokovic reconoció que su apoyo "va siempre a los jóvenes, a los estudiantes y a todos aquellos a quienes pertenece el futuro de nuestro país".

Ante este posicionamiento, el Ejecutivo que antes le felicitaba por los triunfos y le mostraba su apoyo incondicional en los peores momentos ahora le está desprestigiando.

Djokovic está siendo objeto de una campaña de desprestigio por parte de los medios de comunicación afines al gobierno serbio, además de ser calificado como un "traidor" por el entorno más cercano de Aleksandar Vucic.

Es por ello que el serbio ha decidido trasladar su residencia habitual a Atenas. De hecho, el serbio ha matriculado en un colegio de Atenas a sus dos hijos mayores, Stefan y Tara, y también ha entrenado con su hijo en las instalaciones de un club de tenis de la capital griega.

Novak Djokovic, en su debut en el US Open ante Learner Tien. Reuters

Según imágenes publicadas en la prensa griega, a 'Nole' ya se le ha visto yendo de compras por los comercios de Glyfada con su hijo mayor, lo que ha propiciado que muchos lugareños le pidan autógrafos y fotos.

De acuerdo a las mismas fuentes, todo indica que Djokovic planea solicitar el llamado visado dorado, un permiso de residencia permanente en Grecia destinado a ciudadanos de fuera de la Unión Europea que realizan una inversión significativa.

El tenista incluso se ha reunido en dos ocasiones recientes con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, líder conservador, la más reciente el pasado agosto en la isla de Tinos.

La ruptura con Vucic

Hasta hace pocos años, Djokovic y Vucic mantenían una relación cordial. El presidente serbio fue uno de sus defensores más firmes en la crisis por la deportación de Australia en 2022, denunciando públicamente el trato que recibió el tenista.

Sin embargo, el apoyo de Nole a las protestas actuales ha provocado un giro total en esa relación. Vucic califica las movilizaciones como un "intento de revolución orquestado por agentes extranjeros".

Por su parte, los manifestantes exigen transparencia sobre el contrato de renovación de la estación, adjudicado a una empresa china. Los medios afines al Gobierno han acusado a Djokovic de "falso patriota", señalando que ha utilizado su imagen de símbolo nacional para luego "huir a Grecia".

El ATP 250 de Belgrado, gestionado por la familia de Novak Djokovic, dejará de celebrarse en Serbia para trasladarse a Atenas, Grecia, entre el 2 y el 8 de noviembre de 2025 bajo el nombre de Hellenic Championship.

El evento se disputará en el OAKA Basketball Arena, recinto que albergó pruebas de los Juegos Olímpicos de 2004 y actual sede del Panathinaikos.

El nuevo escenario

Mantendrá su categoría de ATP 250 y se jugará en pista dura cubierta. La organización seguirá en manos del mismo equipo que ha gestionado nueve competiciones internacionales en Belgrado desde 2021, dirigido por Djordje Djokovic, hermano de Nole.

De manera oficial, la organización del torneo explicó el traslado alegando la imposibilidad de garantizar las condiciones necesarias para el evento en las fechas previstas.

Sin embargo, fuentes cercanas apuntan a que la tensión política y el clima social hicieron inviable la celebración en Serbia.

Djokovic había explorado el cambio desde junio de 2024, cuando se reunió con el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis para analizar posibles inversiones deportivas.

Una segunda reunión en agosto de 2025 cerró el acuerdo. En paralelo, circulan informaciones sobre su interés en una "golden visa" griega, que otorgaría residencia a cambio de inversión económica.

Djokovic celebra la victoria ante Cobolli. Reuters

El propio Djokovic reconoció recientemente que, aunque el traslado familiar "no está actualmente en programa", podría producirse en el futuro.

Para Djokovic, el apoyo a las demandas de justicia y transparencia de la ciudadanía pesa más que el simbolismo de mantener el torneo en Serbia.

En sus palabras durante Wimbledon: "Estoy con el pueblo y con los jóvenes, lo que sucede es inaceptable. Son escenas horribles, siento solo simpatía y apoyo por quienes protestan".

Una declaración que resume el motivo de un cambio histórico para el tenis balcánico y para la imagen del mayor campeón que ha dado Serbia.