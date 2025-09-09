Los cinco meses de maduración de Alcaraz: de tocar fondo en Miami a alcanzar la cúspide en Nueva York

"Lo bueno de Alcaraz es que es camaleónico", decía Juan Carlos Ferrero sobre su pupilo al término de la final del US Open. "Hoy he sido muy predecible", reconocía Jannik Sinner sobre sí mismo. Dos polos opuestos en la cima del tenis mundial.

Carlos Alcaraz es desde este lunes el número uno de la ATP, más de 700 días después de abandonar dicho puesto. Una realidad que muchos veían impensable hace unos meses, cinco para ser concretos. El pasado 21 de marzo, el jugador murciano tocó fondo.

La derrota ante el veterano David Goffin en el debut del Masters de Miami le hizo replantearse su situación a Alcaraz. Venía de un primer trimestre de la temporada regular, con solo un título ganado —Róterdam— y ya se venía barruntando el ruido por su documental.

Tras tomarse un respiro, unos días de vacaciones en familia en la Riviera Maya (México), el escenario dio un giro de 180 grados hasta llegar al punto actual: ocho finales seguidas y seis títulos más, incluidos Roland Garros y US Open.

A partir de ahí empezó a nacer un nuevo Alcaraz, paralelamente al que se retrataba en medios y en la opinión pública por lo que se dejó ver en su documental de Netflix, estrenado en abril. "No reflejó fielmente lo que él era. Incidía demasiado en el tema de la fiesta, como si lo estuviera siempre", dice a EL ESPAÑOL una de las personas que mejor le conocen.

Se trata de Antonio Martínez Cascales, director de la JC Ferrero Equelite y antiguo maestro del tenista que luego pasó a enseñar casi todo a Alcaraz. Desde el lado de la experiencia, sirve de consejero habitual para Carlos y casi de tercer entrenador para él tras Juan Carlos y Samuel López.

Cree Antonio que en el documental incluso "provocan que él diga que es joven, que tiene que vivir así y que no se quiere perder tal y cual". "Conforme pasaron los meses, parecía estar dando la impresión de ser eso cuando es todo lo contrario: está siempre entrenando", explica.

Carlos Alcaraz se abraza con emoción a su hermano Álvaro tras ganar el US Open EFE

Mientras en la pista ya se reflejaba una mejoría —entre abril y mayo ganó en Montecarlo y Roma—, fuera seguía el ruido. "Eso también le ha hecho madurar y decir 'voy a estar aún más centrado'", cuenta Antonio.

Clave fue lo que le dijo Ferrero a Alcaraz cuando ganó por segundo año seguido Roland Garros y Carlos tenía previsto pasar tres días de desconexión en Ibiza, que finalmente fueron dos: "Vete. Pásatelo todo lo bien que quieras, pero sin olvidarte de que eres un jugador de tenis profesional".

Los avances no se podían tirar por la borda: "Se ha luchado mucho, mucho, sobre todo Juan Carlos". Se hizo hincapié en otro tema: "El teléfono por las noches. Es clave descansar por las noches y parece que está yendo bastante mejor", señala el director de la Academia de Villena (Alicante).

El estudio tras Wimbledon

En esa línea, Alcaraz siguió su racha de victorias cuando pasó a la hierba y reconquistó Queen's. Iba embalado también a ganar su tercer Wimbledon, pero lo impidió en la final Sinner. Su única derrota junto a la final de Godó (ante Rune) desde abril.

Se estudió mucho aquella final en Londres, sabiendo que más pronto que tarde se volvería a encontrar con Sinner ("Te veo más que a mi familia", le vaciló este domingo Alcaraz). Y aprendió, sobre todo, a no estar pendiente de contener al italiano.

"Alcaraz aprendió que contra Sinner tiene que ser el primero que domina el punto" Antonio Martínez Cascales

"Es clave querer ser siempre el primero que domina el punto. Además, ha restado muy bien. A Sinner le adivinó prácticamente siempre el saque; yo diría que un 99% de las veces", explica Antonio.

Cuenta el técnico que es algo que viene de lejos: "Hemos tenido esa discusión desde hace mucho. Hablo de hace dos o tres años. Él decía que no se encontraba cómodo restando delante. Puede que no te encuentres cómodo, pero más incómodo se encontrará el otro cuando te vea delante, metido en la línea", señala.

Carlos Alcaraz besa el trofeo de campeón del US Open 2025 EFE

El otro aspecto fundamental está en su propio saque: "Ha dado muchos quebraderos de cabeza. Juan Carlos lo ha analizado y reanalizado, que yo le dije alguna vez 'déjalo ya'. En la pretemporada se hizo otro pequeño cambio, que fuera más continuo el movimiento, y ha ido sacando mejor conforme ha ido avanzando el año. Sin ser un porcentaje altísimo en la final, siempre que necesitó el saque lo tuvo".

Así se llegó hasta el actual Alcaraz, que volvió a sumar un título en Cincinnati y que le decía a Antonio antes del US Open que se encontraba "con mucha confianza".

Lo mismo volvió a confesar Carlos a los medios tras su victoria en Nueva York: "Siento que puedo hacerlo todo en la pista, la verdad: cortados, dejadas, 'liftados', planos. Confío mucho en mis condiciones físicas. Siento que puedo llegar a todas las bolas, lo que me da la confianza y la seguridad para hacer buenos puntos y poder jugar con variedad".

Ferrero habló de "camaleónico" para definir el juego de su alumno. Concuerda Martínez Cascales: "Hubo un momento en que a Jannik, abriéndole por la derecha, sufría un poco más. Él lo vio y es un número uno también, y corrigió esa pequeña desventaja llegando a la derecha y pegando más cruzado y más fuerte todavía. Carlos también reaccionó. Estos jugadores se retroalimentan. Les hace ser mejores y también a los que los ven, que van a tener que espabilar para jugar contra ellos".

Jannik Sinner sonríe mientras mira a Carlos Alcaraz tras la final del US Open EFE

Sinner, neutralizado, acabó autoflagelándose tras la final al calificarse como "predecible". "Tal vez podía haber tenido una actitud más combativa", piensa Antonio. "También en Wimbledon le faltó eso a Carlos. Teniendo el partido con el primer set a favor y sin que Sinner estuviera jugando un tenis excelente, hizo meterse a Jannik en el partido y que jugara mucho mejor", recuerda hablando con EL ESPAÑOL.

"Cada partido es una historia distinta", añade sobre una rivalidad entre Alcaraz y Sinner que seguirá muchos años. Carlos no cree que ahora la pelota esté en el tejado del italiano, pero sí siente que este US Open ha sido "el mejor torneo de mi vida".

"Todas las facetas del juego, incluidos concentración y físico, han estado rayando un 95% siempre" Antonio Martínez Cascales, sobre Carlos Alcaraz

Lo celebra también su mentor: "Es lo que la mayoría también pensamos. Perfecto a lo mejor no se puede decir, pero casi perfecto sí. Solo ha perdido un set en el torneo. Todas las facetas del juego, incluidos concentración y físico, han estado rayando un 95% siempre".

"Con 22 años es más maduro que con 20, tanto a nivel mental como a nivel de juego", concluye Martínez Cascales. Es la constante redefinición de un tenista que va camino de la leyenda. Carlos Alcaraz: cuanto más maduro, más número uno.