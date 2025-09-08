El día en el que Ferrero se rindió a la excelencia de su pupilo Alcaraz: "No lo dice mucho, pero tiene razón: jugué perfecto"

Carlos Alcaraz consolidó su condición de superestrella en el US Open: ganó el torneo, ascendió al número uno y describió la gira neoyorquina como la cúspide de su carrera. Fue una competición que, según él, culminó con una final casi impecable.

En la rueda de prensa, Alcaraz subrayó su satisfacción: "Desde las primeras rondas hasta el final ha sido el mejor torneo que he jugado en mi vida", insistiendo en que la consistencia sostuvo su juego ante rivales exigentes y regularidad.

Su entrenador, Juan Carlos Ferrero dio también su impresión: "Lo más increíble de Carlos es que sea tan bueno corrigiendo en muy poco tiempo los pequeños detalles que debe mejorar", señalando la capacidad de adaptación del jugador en pista en momentos decisivos siempre.

Alcaraz remarcó el trabajo detrás del resultado: "La consistencia de mi nivel durante todo el campeonato ha sido muy, muy alta. Estoy muy orgulloso, porque es algo en lo que he estado trabajando: ser realmente consistente", dijo tras su victoria.

Ferrero subrayó esa versatilidad con ejemplos: "Es camaleónico y le puedes pedir cualquier circunstancia en el partido, se adapta y al final lo consigue y eso también lo trasladamos mucho a los entrenamientos", comentó sobre su pupilo siempre con orgullo.

"Creo que preparamos muy bien el partido, viendo algunos encuentros previos y analizando detalles específicos. Carlos lo dio todo al 100%. Es fácil de decir y muy difícil de hacer. La actuación de hoy fue perfecta", siguió Ferrero en su análisis de la final.

"Estuvo comprometido en ir a por el partido todo el tiempo, trató de presionar al rival antes que Jannik, y esa es una de las claves. Ambos golpean la pelota muy rápido, y creo que quien golpea primero toma la ventaja en los puntos. Carlos tiene quizá más variedad, puede cortar, subir a la red y hacer más cosas que Jannik, y eso ayuda a cambiar la dinámica. Diría que el partido fue perfecto y la actuación, increíble", remató el valenciano.

Carlos Alcaraz sujeta el trofeo del US Open 2025 EFE

Alcaraz, que habló ante los medios después que Ferrero, recogió el testigo: "Es genial cuando haces que tu entrenador sienta que jugaste perfecto. No es fácil, porque él siempre exige lo mejor. No lo dice muchas veces, pero creo que tiene razón: jugué perfecto. Si quiero ganar el US Open, si quiero vencer a Jannik, tengo que jugar perfecto. Y creo que lo hice".

Alcaraz invirtió 2 horas y 42 minutos para vencer por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, concediendo apenas un set y tres juegos al saque en todo el torneo.

Una actuación, tanto en el torneo como en la final, que pone en relieve el momento que atraviesa: "Siento que puedo hacerlo todo en la pista, la verdad: cortados, dejadas, 'liftados', planos. Confío mucho en mis condiciones físicas. Siento que puedo llegar a todas las bolas", explicó el murciano.

Alcaraz ha ganado seis de los siete últimos duelos con Sinner, incluidas las finales de Roland Garros, Nueva York, Cincinnati o Roma este año. Sin embargo, el español no considera que el italiano "tenga la pelota en su tejado".

"Voy a esperar un Jannik diferente para intentar ganarme y yo estaré preparado para ello", avisó sobre los duelos que vendrán contra el italiano.

Ferrero recordó la preparación posterior a Wimbledon: explicó que tras la final perdida pidió "ciertas cosas nuevas de cara a preparar los siguientes partidos, contra Jannik sobre todo", y que "en apenas diez días lo mejoró considerablemente".

Al final de su intervención Ferrero comparó la rivalidad con perspectiva histórica: dijo que "parece ahora mismo" parecida a la trilogía Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, y añadió con cautela: "Quién sabe en el futuro", abriendo la puerta a más capítulos.