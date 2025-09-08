La ambición de Carlos Alcaraz nada más conquistar el US Open: "Tengo Australia en el punto de mira"

Carlos Alcaraz escribió este domingo una nueva página de lo que está siendo una historia de cuento de hadas. Levantó su sexto Grand Slam después de exhibirse ante Sinner, recuperó el número 1 del mundo y dio un nuevo paso hacia alcanzar al prácticamente inalcanzable 'Big Three'.

Tras el éxtasis de la final, y con el trofeo entre sus manos, Alcaraz habló con los medios españoles, mostrando de nuevo un hambre voraz. Habló con la Agencia EFE a la que afirmó tener "Australia en el punto de mira".

Unas declaraciones que evidencian la ambición del tenista de El Palmar, quien nada más lograr un éxito habló de objetivos futuros. "Me gustaría, me encantaría completar el 'Grand Slam'. Los cuatro. Es el objetivo principal de cara a cada año. Es por lo que entrenamos y hacemos una muy buena pretemporada para estar lo mejor posible de cara a Australia", dijo.

Eso sí, todavía quedan unos meses para el Open de Australia, y Alcaraz tiene por delante varios torneos esta temporada. De momento no jugará en la Copa Davis, pero sí que estará en la gira asiática con el Masters 1.000 de Shanghái como punto álgido y en las ATP Finals de noviembre.

Su cuenta pendiente

Será en enero cuando el tenista murciano inicie su camino hacia la conquista del Open de Australia. Un torneo muy especial para él, pues es el único Grand Slam que todavía no está en sus vitrinas. De los seis que atesora, dos son de Roland Garros, dos de Wimbledon y otros dos de US Open.

En Melbourne todavía no ha sido capaz de ofrecer su mejor versión, algo que contrasta con un Jannik Sinner que ha sido el vencedor en los dos últimos torneos.

Hasta ahora, Alcaraz ha disputado cuatro veces la cita oceánica y nunca ha sido capaz de acceder a las semifinales. En 2021 alcanzó la segunda ronda, en 2022 la tercera, en 2023 fue baja por lesión, en 2024 cayó ante Zverev en cuartos y en 2025 hizo lo propio contra Djokovic.

De momento es el torneo que más se le ha atragantado, algo que también le ocurrió a Rafa Nadal, pero pocos se atreverán a no darle como uno de los dos máximos favoritos a alzarse con el título el próximo mes de enero. Se ha marcado ese objetivo y pocas veces suele hablar en vano Alcaraz.