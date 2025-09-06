Cuándo juega Carlos Alcaraz la final del US Open: horario y dónde ver el partido contra Jannik Sinner

'Habemus' final en Nueva York. El US Open se decidirá con el partido que todo el mundo esperaba: Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner. Por tercer Grand Slam seguido, el tenista español y el italiano se jugarán el título cara a cara.

Alcaraz selló su pase al partido por el título tras derrotar en semifinales a Novak Djokovic por 6-4, 7-6(4) y 6-2, un triunfo que se interpretó como una revancha simbólica por el oro olímpico del serbio.

Para Djokovic, de 38 años, la derrota supone una de las últimas oportunidades desperdiciadas para alcanzar un 25º Grand Slam, un hito histórico que se le resiste: esta temporada llegó a semifinales en Melbourne, París, Londres y Nueva York, pero no ganó ni un set en esos partidos.

Tras el triunfo en la semifinal, Alcaraz remarcó que está mostrando un nivel muy alto en el US Open, pero insistió en que aún no ha entregado su mejor tenis y que tiene margen de mejora: "Pienso que no es mi máximo nivel, aún me queda margen para dar", afirmó en rueda de prensa.

Sobre Sinner, alabó su resistencia y capacidad física, destacando que el italiano puede rendir al 100 % durante partidos largos, algo que, según Alcaraz, constituye la mayor evolución de su juego en los últimos años.

También opinó sobre la anunciada asistencia a la final del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: cree que es positivo para el torneo, aunque él procurará no concentrarse en ello para evitar los nervios.

Por su parte, Sinner, número 1 del mundo y vigente campeón, superó al canadiense Félix Auger-Aliassime por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4.

Jannik Sinner, en el US Open 2025 EFE

Con ese triunfo, Sinner alcanza la final del US Open tras disputar las finales de los cuatro 'grandes'. Jugará su quinta final consecutiva de Grand Slam, un registro que solo habían logrado previamente Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal.

Sinner recordó en pista que su rivalidad con Alcaraz comenzó en Nueva York: "Siento que nuestra rivalidad (con Alcaraz) comenzó aquí. Fue un partido increíble. Somos dos jugadores muy distintos ahora", dijo tras su pase.

La final del domingo no sólo adjudicará el título del US Open, sino que también definirá al número 1 del mundo. Sinner llega instalado en la cima desde hace 65 semanas y Alcaraz le sigue de cerca; el campeón en Nueva York saldrá proclamado el mejor tenista del mundo.

La final promete, un choque de estilos y prioridades: la explosividad y la capacidad de mejora de Alcaraz frente a la regularidad, la potencia y la resistencia física de Sinner.

Ambos presentan argumentos sólidos para levantar el trofeo y, además del título, se juegan la hegemonía mundial en la temporada.

¿Cuándo se juega el partido entre Alcaraz y Sinner del US Open?

El duelo entre el jugador español y el tenista italiano se disputa en la jornada del próximo domingo 7 de septiembre, a las 20:00 hora peninsular (14:00 hora local de Nueva York).

¿Dónde se juega el partido entre Alcaraz y Sinner del US Open?

Este choque que enfrenta al 2 y el 1 del ranking, que podrá la guinda al torneo y a la temporada, se disputará en la pista central del US Open, en el Arthur Ashe Stadium.

¿Dónde se podrá ver el partido entre Alcaraz y Sinner del US Open?

La final de Carlos Alcaraz en el US Open ante Jannik Sinner se podrá ver en los canales deportivos de Movistar+. Esta plataforma ha ofrecido todo el torneo bien en Movistar Deportes, Vamos y otros de sus canales temáticos destinados al deporte.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto del partido que enfrenta a Carlos Alcaraz ante Jannik Sinner en la final del US Open.