Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del US Open tras derrotar al francés Arthur Rinderknech en tres sets

Carlos Alcaraz sigue con paso firme en su camino hacia el ansiado número 1 del ranking ATP y la anhelada final del US Open. Cada vez lo ve más de cerca el murciano, que ya está en cuartos de final tras derrotar al francés Arthur Rinderknech en tres sets (7-6, 6-3, 6-4).

El de El Palmar sufrió de verdad por primera vez en el torneo en el primer set que se decidió en el tie-break. El francés compitió bien, pero Alcaraz volvió a exhibir la madurez que ha caracterizado su temporada para sacar su mejor tenis a relucir y resolver el partido con autoridad.

El próximo duelo, ya en cuartos, tendrá como rival al checo Jiri Lehecka (número 20 del ranking ATP), con el que ya se ha enfrentado en tres ocasiones (con dos victorias y una derrota).

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.