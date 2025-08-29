Carlos Alcaraz avanza a octavos de final del US Open después de imponerse a Luciano Darderi en menos de dos horas

Carlos Alcaraz ya está en los octavos de final del US Open tras imponerse entres sets (6-2, 6-4, 6-0) al italoargentino Luciano Darderi y resolver el partido por la vía rápida (1 hora y 43 minutos).

El murciano dio una exhibición en el primer parcial (6-2), que solo duró 27 minutos, pero en el segundo se vio lastrado por unos problemas en su pierna que permitieron respirar a Darderi.

Tras la intervención del fisio, Alcaraz se recuperó totalmente y volvió a imponer su ritmo para cerrar el último set con un rosco.

