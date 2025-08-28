Ostapenko, alto y claro tras protagonizar la pelea más tensa del US Open con Townsend: "Nunca he sido racista"

Jelena Ostapenko vivió este miércoles en una de las pistas del US Open una de las confrontaciones más tensas y polémicas de la temporada frente a Taylor Townsend, tras su duelo de segunda ronda que sacudió a la grada y las redes sociales.

Townsend, número 1 mundial en dobles pero 139 en individuales, firmó una sorprendente victoria por 7-5, 6-1 y se convirtió en la tenista estadounidense de menor ranking en derrotar a una excampeona de Grand Slam desde que Kristie Ahn venciera a la propia Ostapenko en el US Open de 2019.

El primer set fue especialmente dramático. Townsend remontó desde 3-5 para llevarse la manga 7-5. "Ella estaba jugando increíble en el primer set y no fallaba nada. Tenía la cabeza gacha y solo traté de seguir luchando", explicó después sobre ese momento determinante del partido.

Taylor Townsend and Jelena Ostapenko got in a heated interaction after their second round match at the US Open.



Townsend is on to the third round.

Tras remontar y llevarse el triunfo en segundo set Townsend, el saludo protocolario se torció en una discusión acalorada que duró varios minutos. Ambas jugadoras se quedaron cerca en la red; Ostapenko agitó el dedo hacia Townsend mientras intercambiaban palabras que no pudieron escucharse con claridad desde la grada.

Townsend dio detralles después: "Me dijo que no tengo clase ni educación, y que veríamos qué pasa cuando salgamos de Estados Unidos". Sobre su respuesta explicó: "Le dije: 'Estoy emocionada, adelante'. Nunca he sido de las que se echan para atrás ante algo así".

Townsend relativizó el incidente y defendió su actitud: "Es la competición. La gente se altera cuando pierde". Añadió también: "Cuando ella estaba jugando bien, no dije nada. Eso solo muestra clase", subrayando que prefirió centrarse en lo deportivo.

Ostapenko se pronunciaría en redess sociales sobre el incidente: "Le dije a mi oponente que había sido muy irrespetuosa porque tuvo una bola que tocó en la red en un momento decisivo y no se disculpó, y su respuesta fue que no tenía que disculparse".

Y añadió: "Al principio del partido todos los jugadores se supone que deben entrenar en la línea de fondo. Esta rival se fue y empezó enseguida el calentamiento, lo que es muy irrespetuoso y va contra las reglas de un partido de tenis".

Ostapenko se justificó: "Hay algunas reglas del tenis que la mayoría de los jugadores siguen y esta es la primera vez que me pasa esto en el circuito".

Ante la avalancha de mensajes, Ostapenko también negó categóricamente un transfondo racial en el conflicto: "Cuántos mensajes recibí de que soy racista. Nunca fui racista en mi vida y respeto a todas las naciones de la gente en el mundo, para mí no importa de dónde vienes", aseguró.

Townsend mantuvo una respuesta mesurada y apuntó que la intención corresponde a su rival: "Si tuvo connotaciones raciales o no, es algo de lo que ella puede hablar". Dijo que su prioridad es seguir en el torneo y centrarse en competir.

Más allá de la polémica, Townsend avanzó y se enfrentará a Mirra Andreeva en tercera ronda. "Dejé que mi raqueta hablara. Finalmente, soy yo la que está aquí sentada frente a ustedes avanzando a la siguiente ronda, recibiendo el próximo cheque".