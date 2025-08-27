Cuándo juega Carlos Alcaraz en el US Open: horario y dónde ver su próximo partido

Carlos Alcaraz ya está en segunda ronda del US Open después de debutar con victoria ante el gigante Reilly Opelka (6-4, 7-5 y 6-4).

Su próximo rival será el italiano Mattia Bellucci (24 años), número 65 del ranking ATP y que en teoría no debería suponer una amenaza para el número 2 mundial. Será el primer duelo entre ambos.

Eso sí, cabe recordar que Alcaraz pasó de ser campeón del abierto de EEUU en 2022 a caer en segunda ronda en 2024 ante el entonces número 74, Botic Van de Zandschulp.

Bellucci viene de pasar de ronda ante el chino Juncheng Shang, que abandonó por lesión. El italiano ya cuenta con experiencia en el US Open y el año pasado eliminó al veterano Stan Wawrinka en una de las mayores gestas de su carrera.

Alcaraz llega en un gran momento tras conquistar varios títulos esta temporada, destacando Roland Garros y el reciente éxito en el Masters de Cincinnati. A su talento innato, ha sumado una mayor capacidad para controlar sus emociones, ser más regular y estratega.

Aunque su temporada ha sido intensa, el murciano se encuentra sumido en una recta final en la que podría disputar otros ocho torneos y hasta 36 partidos. El objetivo es claro: recuperar el número 1 del ranking ATP y superar al italiano Jannik Sinner.

Sinner cuenta con casi 2.000 puntos de ventaja sobre Alcaraz, pero al ser vigente campeón del US Open, se arriesga a perder precisamente esa cantidad de puntos. La presión está sobre el italiano, que ha de mejorar el resultado que logre Alcaraz para no perder su liderato.

El US Open es simbólico para Alcaraz. Es el torneo que lo catapultó al Olimpo del tenis mundial cuando, en 2022, sorprendió al mundo conquistando un Grand Slam a los 19 años.

También podría ser el torneo que decida el duelo individual entre Alcaraz y Sinner en cuanto al número de grandes en la presente temporada. El italiano fue campeón en Australia y en Wimbledon, y el español, en Roland Garros. El US Open es la oportunidad para empatar.

¿Cuándo se juega el partido entre Alcaraz y Bellucci del US Open?

El duelo entre el jugador español y el tenista estadounidense se disputa en la madrugada que va de este miércoles 27 de agosto al jueves 28, no antes de la 1:00 hora española.

¿Dónde se juega el partido entre Alcaraz y Bellucci del US Open?

Este choque que enfrenta al 2 y el 65 del ranking todavía no se conoce en qué pista del US Open se va a disputar.

¿Dónde se podrá ver el partido entre Alcaraz y Bellucci del US Open?

El partido de segunda ronda de Carlos Alcaraz en el US Open ante Mattia Bellucci se podrá ver en los canales deportivos de Movistar+. Esta plataforma ofrecerá todo el torneo bien en Movistar Deportes, Vamos y otros de sus canales temáticos destinados al deporte.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto del partido que enfrenta a Carlos Alcaraz ante Mattia Bellucci en la primera ronda del US Open.