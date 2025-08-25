El infame show de Medvedev en el US Open con seis minutos de abucheos y adiós en primera ronda: "Fue divertido"

El tenista francés Benjamin Bonzi dio la campanada al eliminar al ruso Daniil Medvedev por 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6 y 6-4 en un choque de más de tres horas que supuso la primera gran sorpresa del US Open 2025.

El encuentro será recordado por las polémicas protagonizadas por el ruso, especialmente el gesto obsceno que tuvo tras un break. Su comportamiento nuevamente le expone a posibles sanciones, mientras en lo deportivo sigue en caída libre.

El escándalo estalló cuando un fotógrafo entró inocentemente a pista con Bonzi con punto de partido creyendo que este ya había terminado. El juez de silla Greg Allensworth, tras reprender al trabajador, repuso el primer saque y tanto Medvedev como el público explotaron contra el árbitro.

Never seen anything like it at a US Open



Cameraman commits career Seppuku on the court

Medvedev goes medieval and starts a civil war in the stadium

Crowd drops a guillotine on Bonzi's nerves

Medvedev breaks, match plays on.



Can't make it up. pic.twitter.com/EGWgr3yPDU — Death Ca₿ to QE (@DeathCabToQE) August 25, 2025

La tensión subió con las recriminaciones públicas, referencias a episodios previos y críticas del ruso que aludieron a fallos del juez en Cincinnati. "¿Eres un hombre? ¿Eres un hombre? ¿Por qué tiemblas? ¿Qué pasa, eh?", y se dirigió al público diciendo: "Chicos, se quiere ir. Le pagan por partido, no por hora".

Medvedev hizo referencia directa a la reputación cuestionable de Allensworth, citando la frase del tenista Reilly Opelka, quien lo había calificado como "el peor árbitro del mundo". La tensión histórica entre ambos convirtió el incidente en algo personal más allá de la decisión técnica sobre el saque.

Paradójicamente, el escándalo inicialmente favoreció a Medvedev. El ruso logró salvar el punto de partido, quebrar el servicio de Bonzi y ganar el tercer set en el tiebreak tras haber estado al borde de la eliminación. Su actuación encendió tanto al público que llegó a seducir a los espectadores, quienes lo apoyaron durante los abucheos al árbitro.

Medvedev continuó con su momentum en el cuarto set, endosando un contundente 6-0 a Bonzi y llevando el partido al quinto set. Sin embargo, en la manga decisiva, el francés recuperó la compostura y finalmente cerró el encuentro por 6-4, confirmando su clasificación a segunda ronda.

En su rueda de prensa, sus explicaciones fueron casi tan surrealistas como su comportamiento en la pista: "No estaba molesto con el fotógrafo. Cada vez que hay un sonido de las gradas entre los servicios, nunca hay un segundo saque. Pero, bueno, me ayudó a volver al partido. Fue un momento divertido de vivir. Estaba molesto con la decisión del juez de silla".

"En mi cabeza, lo habría hecho peor, y no puedo porque hay reglas y porque estamos en una pista de tenis. Así que sólo expresé mis emociones, mi descontento con la decisión, y luego la multitud hizo lo que hizo sin que yo les pidiera demasiado, y fue divertido presenciarlo. Mientras lo vivía, pensé que podría ser divertido terminar mi carrera con un partido en el US Open", añadía.

A Daniil Medvedev moment that got lost in the chaos tonight



pic.twitter.com/ERapV8jiLV — Barstool Tennis (@StoolTennis) August 25, 2025

También habló de las posibles consecuencias: "No tengo ni idea, no se si me multarán mucho más que otros chicos así que... En realidad, no sé si lo saben, chicos. ¿Está permitido el coaching? Ni idea. Porque a veces lo está; a veces no. Espero que a él también le multen, pero estos tipos solo me van a multar a mí. Kyrgios, yo, Bublik. ¿Quién más? Reilly. Y aunque Reilly es un buen tipo, le multan solo porque no les gusta".

"Hoy no he hecho nada malo. Yo no retrasé el partido, fue el público. Les lancé gestos de corazones porque me encantan. Me encanta Nueva York. Ellos hicieron el trabajo, yo hice nada y ellos empujaron a volver al partido. Sí, no hice nada. Dije' Reilly'. Lo que sea que dije, ni siquiera lo recuerdo, pero fue divertido para mí", concluyó Medvedev.

Medvedev explotó de frustración y rompió su raqueta tras quedar eliminado en primera ronda. 😰



📺 Mirá nuestros partidos del #USOpen en Disney+ Plan Premium. pic.twitter.com/byemIB3ax2 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 25, 2025

La eliminación en primera ronda del US Open 2025 corona el peor año de Medvedev en Grand Slams desde su irrupción en la élite. El ruso, de 29 años y actualmente número 13 del mundo, solo ha conseguido pasar de primera ronda en el Abierto de Australia, cayendo inmediatamente en segunda ronda.

Este rendimiento contrasta dramáticamente con su historial en el US Open, donde había disputado tres finales (2019, 2021 y 2023) y conquistó el título en 2021.