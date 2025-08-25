Federer se convierte en el séptimo deportista 'billonario' de la historia: así construyó su inmensa fortuna fuera del tenis

Roger Federer es oficialmente miembro del selecto club de los deportistas 'billonarios' —del término inglés billionaire, que en realidad se refiere a los milmillonarios—. La fortuna del extenista suizo ha rebasado este mes, tres años después de su retirada, la barrera de los 1.000 millones de dólares.

La trayectoria económica de Federer demuestra que la verdadera fortuna proviene de algunas de sus decisiones estratégicas fuera de la pista, y no de sus títulos y premios millonarios durante su larga carrera deportiva.

La inversión más exitosa de su cartera es su participación en On Running, donde posee aproximadamente un 3%. Esta inversión realizada en 2019 multiplicó su riqueza, integrando su imagen con una marca global en ascenso.

La relación con On Running nació de forma orgánica cuando Mirka, la mujer de Roger, compró unos zapatos de la marca por casualidad. Impresionada por la calidad, la familia Federer conectó con los fundadores y abrió la puerta a una colaboración profunda y auténtica.

Olivier Bernhard y Caspar Coppetti recibieron el apoyo de Federer en la ronda pre-IPO de 2019. Su participación como embajador y colaborador en productos, como la línea Roger Pro, ayudó a catapultar la marca a mercados internacionales.

Cuando On Running salió a bolsa en septiembre de 2021 a 24 dólares por acción, la participación de Federer se disparó hasta estimaciones de entre 365,5 millones de dólares, transformando su balance personal.

Federer no fue ub inversor pasivo: sin ir más lejos, participó en el desarrollo de tecnologías como LightSpray en la zapatilla Roger Pro. Su compromiso activo con productos de alto rendimiento consolidó su papel como socio estratégico y no solo como un rostro publicitario.

Patrocinios de lujo

En 2018 tomó también otra decisión estratégica al firmar con Uniqlo, abandonando a Nike tras 24 años de relación. El contrato con Uniqlo estaba valorado en 300 millones por diez años y cambió el paradigma de su relación con las marcas deportivas.

Roger Federer vistiendo la marca Uniqlo Uniqlo

El acuerdo con Uniqlo incluía 30 millones anuales y, de forma clave, carecía de cláusula de retiro. Así, Federer continúa percibiendo ingresos anuales aun después de su retiro competitivo, asegurando una estabilidad financiera post-carrera.

Su portafolio de patrocinios es privilegiado, con marcas de lujo que van alineadas con su imagen. Rolex, Mercedes-Benz y Wilson figuran entre sus asociados, con contratos de por vida o de larga duración que le aportan millones anuales y un prestigio intangible.

El contrato vitalicio con Rolex se estima en ocho millones al año; Mercedes-Benz aporta alrededor de cinco millones anuales, y Wilson ha incluido colaboraciones para la colección RF y pagos continuos por su designación emblemática.

Federer también acumuló acuerdos con Moët & Chandon y Lindt, que además de retribuciones económicas reforzaron su posicionamiento en sectores de lujo. Estas alianzas reflejan una elección consciente por calidad sobre cantidad en patrocinios.

Además de patrocinios, cofundó Team8 Management en 2013 junto a Tony Godsick. La firma gestiona carreras y explora oportunidades comerciales para atletas, diversificando ingresos y desarrollando propiedades intelectuales deportivas con alcance global.

Uno de los activos de Team8 Management es la Laver Cup, creada junto a Jorge Paulo Lemann y Tennis Australia. El evento genera más de 20 millones anuales en patrocinios y hospitality, consolidando ingresos recurrentes.

Fuente de Ingresos Valor Estimado Período Tipo Premios en torneos (carrera completa) $130.6 millones 1998-2022 Ingresos deportivos Contrato Uniqlo (2018-2028) $300 millones 2018-2028 Patrocinio Inversión en On Running (3% stake) $375-500 millones 2019-presente Inversión Rolex (patrocinio de por vida) $8 millones/año Desde 2001 Patrocinio Mercedes-Benz (patrocinio anual) $5 millones/año Desde 2004 Patrocinio Wilson (contrato de por vida) $2 millones/año Desde 2006 Patrocinio Moët & Chandon (2012-2017) $30 millones 2012-2017 Patrocinio Lindt (extensión 2017) $20+ millones 2017-presente Patrocinio Team8 & Laver Cup Varios millones 2013-presente Negocio propio Inversión NotCo Participación en $235M ronda 2021 Inversión Propiedades inmobiliarias $111+ millones 2008-presente Bienes raíces Otros patrocinios (Credit Suisse, NetJets, etc.) $50+ millones/año Varios años Patrocinios

Federer ha estado en continuo movimiento a nivel inversor. En 2021 participó en una ronda de financiación por la startup chilena NotCo, especializada en alimentos plant-based mediante inteligencia artificial. Esa apuesta forma parte de su estrategia de venture capital diversificado con foco en la innovación sostenible.

Su portafolio inmobiliario supera los 111 millones de dólares, incluyendo propiedades en Suiza y Dubái. Entre ellas destaca una mansión en Wollerau, un chalet en Valbella y un ambicioso proyecto en Rapperswil-Jona con valoración millonaria.

En Emiratos Árabes Unidos posee el penthouse Le Reve en Dubái, adquirido en 2018. La propiedad con helipuerto y vistas a la marina complementa sus residencias suizas y refleja así una diversificación geográfica en activos tangibles de alto valor.

134 millones de premios

Todo estos movimientos fueron 'enterrando' las cifras que acumuló como deportista en activo. Las ganancias en premios durante su carrera ascienden a 134.694.339 dólares, una cifra alta pero representativa solo de una fracción de su fortuna total estimada en 1.100 millones.

Los torneos más lucrativos en premios para Federer fueron Wimbledon, con más de 19 millones en ganancias, seguido por las ATP Finals y el Open de Australia, eventos que marcaron picos significativos en su ingreso anual por premios.

Sus mejores años en premios incluyen 2017, con 13.054.856; 2014, con 9.393.000; y otros ejercicios destacados que muestran su longevidad competitiva hasta 2019 y más allá.

Aunque el tenis aportó más de 130 millones, esos ingresos representan solo alrededor del 10% por de su fortuna. Su riqueza proviene de inversiones, contratos a largo plazo y empresas propias que multiplicaron su capital considerablemente.

Solo siete deportistas 'billonarios'

Comparado con otros deportistas 'billonarios' (milmillonarios, bien dicho), Federer comparte rasgos comunes: una diversificación inteligente, la construcción de marca personal y la visión a largo plazo. Atletas como Michael Jordan o Tiger Woods trazaron caminos similares hacia riqueza sostenida.

Entre los siete miembros del club exclusivo también figuran Magic Johnson, LeBron James, Junior Bridgeman e Ion Țiriac. Cada uno tradujo su fama en imperios: desde franquicias de comida rápida —caso de Bridgeman, exNBA fallecido este año— hasta participaciones deportivas y productoras de medios, con legados empresariales variados.

El caso de Michael Jordan destacó con Nike y la marca Air Jordan, que generó miles de millones. Jordan alcanzó el estatus de milmillonario en 2014, marcando un precedente para la monetización a largo plazo del legado deportivo.

Deportista Deporte Patrimonio neto estimado Año que llegó a ser 'billonario' Estado actual Michael Jordan Baloncesto $3.5 mil millones 2014 Retirado Tiger Woods Golf $2.66 mil millones 2022-2024 Activo LeBron James Baloncesto $1.2 mil millones 2022 Activo Magic Johnson Baloncesto $1.5 mil millones 2023-2024 Retirado Junior Bridgeman Baloncesto $1.4 mil millones 2025 Retirado (falleció en marzo) Ion Țiriac Tenis/Hockey sobre hielo $2.4 mil millones Antes de 2007 Retirado Roger Federer Tenis $1.1 mil millones 2025 Retirado

Ion Țiriac y Tiger Woods representan trayectorias distintas: el rumano Țiriac, un jugador de tenis en dobles, diversificó en banca y automoción, mientras que Woods sumó diseño de campos, patrocinios y empresas relacionadas que sostuvieron su estatus económico hasta convertirlo en multimillonario.

Federer aplicó un enfoque selectivo: priorizó calidad sobre volumen, alineó marcas con sus valores y diversificó desde temprano. Esa disciplina transformó la marca 'RF' en un activo global, asegurando continuidad económica y legado duradero financiero para su familia y sucesores.