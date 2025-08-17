Alcaraz saca la calculadora: las cuentas para volver a ser el número uno del mundo dependen de sí mismo

Carlos Alcaraz esperando al saque de Zverev en la semifinal del Masters 1.000 de Cincinnati. Reuters

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, considerados las grandes figuras llamadas a marcar el futuro del tenis, llegan este lunes a un nuevo episodio de su rivalidad. Entre ambos han conquistado los últimos siete torneos de 'Grand Slam': tres en manos del español y cuatro en poder del italiano.

En la final del Masters 1000 de Cincinnati se medirán por sexta vez con un título en juego. Apenas ha pasado poco más de un mes desde que Sinner pusiera fin a una serie de cinco derrotas consecutivas frente a su principal competidor. Lo hizo en Wimbledon, tomándose así la revancha de Roland Garros.

Ahora es Alcaraz quien clama venganza. Además, el de El Palmar tiene como aliciente recuperar la primera posición en el ranking ATP. Un puesto que no ocupa desde septiembre de 2023, aunque para hacerlo debe ganar el US Open, que se disputará del 24 de agosto al 7 de septiembre.

Este lunes, Carlitos disputa la final del Masters 1.000 de Cincinnati frente a Jannik Sinner, el actual número 1, y el que gane añadirá 350 puntos a su cuenta con respecto a los que acumulan. Si estos puntos son para el italiano, llegaría a los 11.830, mientras que el español tendría 9.580.

Así que, sea cual sea el resultado, Alcaraz podría remontar esa cifra en el cuarto y último Grand Slam de la temporada en Flushing Meadows, ya que otorga 2.000 puntos al campeón.

Las matemáticas

Alcaraz podría añadir hasta 1.950 porque sólo defenderá 50 tras caer en segunda ronda en 2024 mientras que el de San Candido, que conquistó el título el pasado año, defenderá la totalidad de los 2.000.

En el caso de que Carlos se llevara el trofeo a principios de septiembre, llegaría hasta los 11.180 (perdiendo la final de este lunes en Cincinnati) o hasta los 11.530 (ganándola).

Ladies and gentlemen, we are in for a treat 🎭@CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/tbSSztiWps — ATP Tour (@atptour) August 17, 2025

En cuanto a su rivalidad, con Sinner sólo se cruzaría en el Abierto de Estados Unidos en otra hipotética final al ser ambos los dos primeros cabezas de serie.

Si ese duelo se diera también el 7 de septiembre la victoria del de El Palmar le devolvería el número 1, ya que el de San Candido acabaría el torneo con 11.130 o 10.780 puntos, en función del desenlace en Ohio de este lunes.

El italiano defiende título como número uno del mundo y llega con una racha impresionante de 26 victorias consecutivas en pista dura. Su dominio en esta superficie lo sitúa entre los grandes, igualando la marca de Rafael Nadal conseguida en 2013.

Alcaraz llega a su séptima final consecutiva en el circuito ATP tras vencer a Alexander Zverev por 6-4 y 6-3. El español busca su sexto título de la temporada y el primero en Cincinnati, donde perdió la final de 2023 ante Novak Djokovic.