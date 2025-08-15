Carlos Alcaraz se cuela en las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati tras derrotar a Andrey Rublev en tres sets

Carlos Alcaraz sigue con paso firme en su camino hacia la final del Masters 1000 de Cincinnati. El murciano ya está en semifinales tras derrotar al ruso Andrey Rublev en tres sets (6-3, 4-6, 7-5) en el duelo de este viernes.

El murciano jugó a buen nivel y fue muy superior en el primer set ante una versión errática de Rublev, pero el ruso se recompuso y rayó a un nivel estelar para empatar el duelo. En el parcial decisivo, el número 9 del mundo mantuvo el nivel, pero Alcaraz sacó la varita mágica en el momento decisivo para romper el servicio de su rival y llevarse el duelo.

En las semis esperan el estadounidense Ben Shelton o el alemán Zverev (se medirán esta madrugada), mientras en la otra parte del cuadro, Sinner y el francés Terence Atmane ya están clasificados.

