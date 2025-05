París y el 'big four' se rinden a Rafa Nadal en un homenaje histórico que simboliza el fin de su reinado en Roland Garros

Rafa Nadal ha vuelto a pisar este domingo la Pista Central Philippe Chatrier de Roland Garros donde conquistó 14 títulos en sus 19 participaciones en el Grand Slam de tierra batida.

La que será la primera edición del torneo tras el retiro del tenista balear no podía empezar de otra forma que con un sentido homenaje al que ha sido su gran dominador desde su debut en 2005.

Además de sus familiares y amigos, varias personalidades del tenis han acompañado a Nadal, incluidos los principales rivales del manacorí durante su trayectoria deportiva: Novak Djokovic, Roger Federer y Andy Murray.

El homenaje ha comenzado con la proyección de un vídeo en el que se repasaba su trayectoria en el torneo, empezando por la edición de la que ahora se cumplen veinte años: 2005.

El tenista no ha podido evitar emocionarse desde las primeras escenas, en las que se veía a un joven Nadal luciendo su característica camiseta sin mangas y su cinta en el pelo.

La grada, teñida de camisetas rojizas que imitaban los tonos de la arcilla, aplaudía a un Nadal vestido de traje negro. Muy raro verlo sin vestir de corto en su coliseo.

Además de los aficionados, poco a poco fueron apareciendo rostros conocidos entre el público. Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, que también saben lo que es ganar en París, no podían faltar.

En mitad de un estruendoso aplauso, Nadal tomó la palabra en francés por respeto a unos aficionados que año a año fueron pasando del rechazo a la admiración.

"No sé por dónde comenzar. Es difícil. He vivido de todo en estos veinte años: he ganado, he sufrido y siempre me he emocionado. Quiero agradecer al equipo de Roland Garros por darme la oportunidad de disfrutar de este momento en la pista más importante de mi carrera", comenzó.

Pronto pasó al inglés y al español y dejó uno de los grandes momentos de la tarde cuando se refirió al que ha sido su gran referente y entrenador: Toni Nadal.

"Eres la razón por la que estoy aquí. Gracias por haber dedicado una gran parte de tu vida a querer estar conmigo. Haciéndome sufrir, haciéndome reír y llevándome al límite. Lo que hemos vivido no siempre ha sido fácil, pero ha valido la pena. Has sido el mejor entrenador que jamás hubiera podido tener", concluyó Rafa.

También ha habido espacio para acordarse de la familia, sobre todo, de los abuelos.

"Tengo la suerte de que mis abuelas estén aquí con 94 y 92 años. A mis abuelos, estén donde estén, les agradezco lo que hicieron por mí. Les echo de menos", afirmó un emocionado Nadal.

Y, claro, hubo tiempo para el amor. Nadal admitió que había perdido una de las hojas del discurso, pero no le resultó difícil improvisar unas palabras para su esposa.

"Mery, eres mi mejor compañera de vida. No nos podíamos imaginar hace veinte años que hoy estaríamos aquí, siendo una familia. Espero hacerte igual de feliz que tú me has hecho a mí".

Nadal, Djokovic, Federer y Murray, juntos en el centro de la pista. Reuters Reuters

El discurso de Nadal dio paso a la proyección de un nuevo vídeo protagonizado por los grandes rivales de su carrera, Novak Djokovic, Roger Federer y Andy Murray.

Instantes después, los cuatro tenistas más importantes del siglo dejaron una imagen para la historia.

Federer, Djokovic y Murray saltaron a la pista donde tanto sufrieron ante Nadal vestidos de traje y se abrazaron en el escenario donde dejaron batallas épicas.

Nadal recuperó el micrófono y se deshizo en elogios con sus rivales, destacando los valores que han sabido transmitir a pesar de su rivalidad.

"Hemos enseñado al mundo que podemos luchar y competir, pero de la manera correcta. Gracias por llevarme al límite. Habéis sido buenos amigos y seguro que seguiremos haciendo cosas juntos. El tenis es un deporte, pero nosotros sentimos algo más. Que vosotros estéis aquí, lo es todo", destacó el tenista.

Placa eterna

Toda fiesta necesita un broche final, y Roland Garros intentó reflejar de qué manera el tenista español ha dejado "huella" en sus pistas.

Amelie Mauresmo y Gilles Moureton entregaron un trofeo con los años de sus 14 entorchados y desplegaron una placa en el suelo con la huella del pie de Nadal que permanecerá para siempre en la arcilla parisina.

L'empreinte de Rafael Nadal restera imprimée pour toujours sur le Court Philippe-Chatrier. pic.twitter.com/ru0bMIyNLB — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) May 25, 2025

La era de Rafa Nadal en Roland Garros ha finalizado con un homenaje a la altura del torneo y del protagonista.

La imagen de los cuatro grandes, tres de ellos ya retirados, simboliza el momento de transición generacional que vive el tenis tras una era dorada.

Con Novak Djokovic dando los últimos coletazos de su carrera y a la caza del que sería su 25º Grand Slam, la imagen de cuatro tenistas legendarios dejando de lado la rivalidad para reconocer el legado de un viejo oponente queda ya para la historia.

Rafa Nadal no se ha retirado este domingo, pero París y Roland Garros le han ofrecido el adiós soñado por cualquier deportista. Merci.